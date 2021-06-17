3級警戒惹怨 羅智強：若無「桃園3結疫」雙北怎會這樣慘
民進黨前桃園市議員王浩宇日前砲轟新北市防疫不力，並聲援因發表「全台陪雙北坐牢」一說而招致批評的社民黨台北市議員苗博雅。對此，國民黨台北市議員羅智強今（17）日表示，「害全台坐牢的是桃園三結疫」，零起點正是放寬機師檢疫的政策，導致雙北乃至全台疫情不可收拾、3級警戒一再延長。
新頭殼newtalk
2021-06-17 16:46:11
綜合此前報導，苗博雅7日在政論節目上表示：「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」不料卻招致罵聲不斷，她本人也多次發文減災；王浩宇14日則砲轟新北市長侯友宜，稱：「全台陪你們3級警戒！如果扣掉雙北個案，我們早就符合降2集的標準了。」17日更在苗的言論發酵後表示：「其實真的是這樣沒錯。」
對此，羅智強認為，本土疫情起伏不定、3級警戒持續，罪魁禍首無他，正是「3 11放寬機師檢疫的禍國決策，造成防疫破口」。羅解釋，病毒由諾富特飯店的感染鏈蔓延全台，先是由民進黨桃園市長鄭文燦接受機師團體陳情向中央爭取3 11管制方案，民進黨立法委員范雲接棒召開協會，再由衛福部長陳時中拍板定案，「若無鄭文燦、范雲、陳時中，這『桃園三結疫』，雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾？」
除此，羅智強也指出，此前衛福部次長稱台北市萬華區是疫情破口就已挨刮，後有苗博雅、王浩宇嫁禍雙北，3人宛若把總統蔡英文所說「同島一命」視作空氣。
綜述以上，羅智強奉勸：「民進黨的豬隊友們，不要再費心幫鄭文燦甩鍋，這明明是他心中最不想被提起的痛，越是幫他甩鍋，就越讓民眾想起，是誰鑄下的大錯，豬隊友們老去揭這個臭瘡疤，難道真想害大阿哥上位不成，反被幽禁高牆？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼