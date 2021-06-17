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企業捐贈警局防疫物資　行動支持警察防疫

▲大台中不動產開發商業公會與滿弓企業聯袂捐增台中市警局防疫裝備(圖/記者鄧力軍翻攝 )
▲大台中不動產開發商業公會與滿弓企業聯袂捐增台中市警局防疫裝備(圖/記者鄧力軍翻攝 )

記者鄧力軍/台中報導

2021-06-17 16:43:02

臺中市大台中不動產開發商業公會理事長王至亮與所屬會員及滿弓企業蔡金田董事長，長期關心地方公共事務及國家發展，由於國內新冠疫情嚴峻，全國已進入三級警戒，該公會及企業秉持「取之社會、用之社會」理念，以行動支持防疫工作，因此捐贈防護面罩及N95口罩提供本局外勤員警防疫使用，讓員警有更完善的防護裝備，面對疫情時無後顧之憂。  

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捐贈儀式於今（17）日下午3時在臺中巿政府警察局A棟行政大樓舉行，由局長楊源明代表受贈防護面罩1千2百個及N95口罩500個並同時頒發感謝狀，感謝關鍵時刻提供重要防疫物資，成為最強有力的後盾，楊局長表示，第一線執勤同仁不分日夜執行防疫工作，也暴露在病毒威脅之下，防疫物資需求大幅提升，此次捐贈物資將提供本局各外勤單位使用，以得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。  

警察局楊局長也呼籲，防疫視同作戰，本局竭力保護市民健康安全，請市民朋友務必遵守各項防疫政策，外出時全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，也希望市民朋友持續給第一線防疫人員加油鼓勵，團結抗疫、守護家園。

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