對接種疫苗猝死存疑！律師嘆「爸爸不信我」：別危言聳聽

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全台確診病例已突破1.2萬人，另有400多人不幸往生；而近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。不過，律師呂秋遠則感嘆「拜託不要再危言聳聽，比起重症，疫苗真的很安全，拜託去打疫苗」。





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律師呂秋遠在臉書以「我是想要謀殺爸爸的殺人犯」為題發文，表示如果你覺得這個標題很聳動，能不能聽聽我的心聲？他指出，最近有多位長者打疫苗過世，但許多媒體卻以「施打疫苗後，老人紛紛過世」等類似的字眼，作為標題，「原本基隆市已經開放施打爸爸的年紀可以施打疫苗，在我認真好幾天遊說以後，爸爸也有鬆動的跡象。但是在這些報導以後，我希望爸爸去打疫苗的美夢，就此幻滅」。





呂秋遠說，爸爸剛剛難得主動打電話給他，告訴他已經收到市政府通知，要去施打疫苗，「聽到以後當然很開心，拜託他一定要去，但是他立刻跟我說，他不想去」，聽到爸爸不想去打疫苗，呂秋遠懇求爸爸「你要去，不然以後我不敢回家。萬一我不小心是無症狀感染者，把病毒傳給你怎麼辦？你知道重症死亡的機率，在年紀大的人身上比較高嗎」？





▲近日不少長者在施打疫苗後不幸過世，也使民眾對疫苗抱持懷疑態度。（示意圖／NOWnews攝影中心）

面對爸爸一連串的問題，呂秋遠也解釋，三高，不是不打疫苗的理由。有三高，得病以後重症的機率反而高，「現在沒什麼地方是安全的，尤其是我住在台北市，偶爾會去新北市。未來，就算回到二級，你沒打疫苗，我怎麼敢回家」，他接著說，而且每天平均本來就會有260名75歲以上長者過世，現在每天有7、8萬名長者接種疫苗，「若以平均死亡率計算，一天會有14人過世，昨日的死亡人數並未超過預期值，所以這個數字一點也不誇張」。





但爸爸卻愈來愈生氣，「你都是被蔡英文洗腦了。他們根本不在乎人民的死活，你的書讀到哪裡去了？政府的話你也信？媒體都寫成這樣了，死這麼多人，你要我去送死嗎」，但呂秋遠不放棄，「所以，你覺得我愛蔡英文，勝過愛你？比起重症，疫苗真的很安全，我拜託你去打好不好，你死掉我會很難過，如果因為我帶了病毒給你，你死掉，我不會活」。





這時爸爸沈默了幾秒，「好，我為了你去打，死掉也就算了」，呂秋遠聽見爸爸願意打疫苗，終於鬆了一口氣，「你不會死，去打疫苗，乖啦」，但雖然鬆了一口氣，卻也很傷心，「因為我知道，他不相信我，只是因為愛我」，「諸位媒體大德，你們真的會影響老人家的施打意願，拜託你們，不要再這麼危言聳聽，不要讓做子女的每天提心吊膽，可以嗎」。（編輯：郭佩蓉）



