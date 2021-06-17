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對接種疫苗猝死存疑！律師嘆「爸爸不信我」：別危言聳聽

▲近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。不過，律師呂秋遠則感嘆「拜託不要再危言聳聽，比起重症，疫苗真的很安全，拜託去打疫苗」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。不過，律師呂秋遠則感嘆「拜託不要再危言聳聽，比起重症，疫苗真的很安全，拜託去打疫苗」。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 16:50:55

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全台確診病例已突破1.2萬人，另有400多人不幸往生；而近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。不過，律師呂秋遠則感嘆「拜託不要再危言聳聽，比起重症，疫苗真的很安全，拜託去打疫苗」。

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律師呂秋遠在臉書以「我是想要謀殺爸爸的殺人犯」為題發文，表示如果你覺得這個標題很聳動，能不能聽聽我的心聲？他指出，最近有多位長者打疫苗過世，但許多媒體卻以「施打疫苗後，老人紛紛過世」等類似的字眼，作為標題，「原本基隆市已經開放施打爸爸的年紀可以施打疫苗，在我認真好幾天遊說以後，爸爸也有鬆動的跡象。但是在這些報導以後，我希望爸爸去打疫苗的美夢，就此幻滅」。

呂秋遠說，爸爸剛剛難得主動打電話給他，告訴他已經收到市政府通知，要去施打疫苗，「聽到以後當然很開心，拜託他一定要去，但是他立刻跟我說，他不想去」，聽到爸爸不想去打疫苗，呂秋遠懇求爸爸「你要去，不然以後我不敢回家。萬一我不小心是無症狀感染者，把病毒傳給你怎麼辦？你知道重症死亡的機率，在年紀大的人身上比較高嗎」？

▲近日不少長者在施打疫苗後不幸過世，也使民眾對疫苗抱持懷疑態度。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲近日不少長者在施打疫苗後不幸過世，也使民眾對疫苗抱持懷疑態度。（示意圖／NOWnews攝影中心）
不過爸爸卻不滿地回「不要，你知道現在這麼多人死了，你是希望我也死掉嗎」，聽到這句話後，呂秋遠倒吸了一口氣，「不是，疫苗施打，對你來說是利大於弊的，你只要施打疫苗，就算不小心得病，也可以避免重症。我怎麼可能要你死掉」，但爸爸卻以自己有三高拒絕，生氣地說「我有三高的症狀，你為什麼一直要我去打？這裡很安全沒事，我打了反而有事，怎麼辦？而且，那麼多老人死掉，你要怎麼解釋」？

面對爸爸一連串的問題，呂秋遠也解釋，三高，不是不打疫苗的理由。有三高，得病以後重症的機率反而高，「現在沒什麼地方是安全的，尤其是我住在台北市，偶爾會去新北市。未來，就算回到二級，你沒打疫苗，我怎麼敢回家」，他接著說，而且每天平均本來就會有260名75歲以上長者過世，現在每天有7、8萬名長者接種疫苗，「若以平均死亡率計算，一天會有14人過世，昨日的死亡人數並未超過預期值，所以這個數字一點也不誇張」。

但爸爸卻愈來愈生氣，「你都是被蔡英文洗腦了。他們根本不在乎人民的死活，你的書讀到哪裡去了？政府的話你也信？媒體都寫成這樣了，死這麼多人，你要我去送死嗎」，但呂秋遠不放棄，「所以，你覺得我愛蔡英文，勝過愛你？比起重症，疫苗真的很安全，我拜託你去打好不好，你死掉我會很難過，如果因為我帶了病毒給你，你死掉，我不會活」。

這時爸爸沈默了幾秒，「好，我為了你去打，死掉也就算了」，呂秋遠聽見爸爸願意打疫苗，終於鬆了一口氣，「你不會死，去打疫苗，乖啦」，但雖然鬆了一口氣，卻也很傷心，「因為我知道，他不相信我，只是因為愛我」，「諸位媒體大德，你們真的會影響老人家的施打意願，拜託你們，不要再這麼危言聳聽，不要讓做子女的每天提心吊膽，可以嗎」。（編輯：郭佩蓉）

▲律師呂秋遠在臉書發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲律師呂秋遠在臉書發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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