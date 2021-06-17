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台山核電廠「安全有保障」？外媒：中國危機處理令人詬病

▲廣東省台山核電廠近期傳出有燃料棒破損的問題，中國官方強調運作安全有保障，但美國智庫學者認為，要怎麼讓國際社會相信中國的敘事才是北京真正的挑戰。圖為2013年正在興建中的台山核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲廣東省台山核電廠近期傳出有燃料棒破損的問題，中國官方強調運作安全有保障，但美國智庫學者認為，要怎麼讓國際社會相信中國的敘事才是北京真正的挑戰。圖為2013年正在興建中的台山核電廠。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-17 16:50:34

美國《CNN》先前披露，與中國中廣核集團（CGN）合作營運廣東省台山核電廠的法國電力公司「法馬通」（Framatome）致函美國政府，表示核電站疑似發生燃料棒破損，可能有輻射外洩的問題。中國外交部門先是於前（15）日否認，昨（16）日國家核安局出面證實約5根燃料棒破損，強調核電站「安全有保障」。外媒認為，經歷新冠肺炎（COVID-19）大流行後，各方都對中國政府危機處理能力抱持懷疑。

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《美國之音》報導，台山核電廠可能導致輻射威脅的報導，引起中國海內外輿論的關注。中國外交部發言人趙立堅15日時曾表示，台山核電廠週邊的輻射環境水平未見異常「安全是有保障的」；台山核電廠也回應，連續監測環境數據顯示，核電廠在安全參數內運作。但法馬通表示，台山核電廠確實存在「性能問題」，根據現有的數據，電廠在安全參數範圍內運行，法馬通正與專家合作，評估情況並提出解決任何潛在問題的方案。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲位於福建省的福清核電站2020年12月曾傳出故障停機。（圖／美聯社／達志影像）
中國官方至16日才出面承認，台山核電站1號機組有燃料棒破損，但強調1號機組有6萬多根燃料棒，5根破損的比例小於0.01%，遠低於假設的燃料組件最大破損比例（0.25%），強調運作「安全有保障」，世界上有許多核電廠燃料棒少量破損仍繼續運作的案例。

總部位於倫敦的世界核能協會（WNA）高級公關科博（Jonathan Cobb）表示，如果燃料棒破損的數量很少，那核電廠確實會繼續運作，直到下次補充燃料。以台山核電廠的EPR（歐洲壓水反應堆）來說，5根破損稱不上安全問題。

《紐約時報》則是援引曾在美國3座核電廠任職的福里蘭德（Michael Friedlander）的看法，雖然世界上有些核電廠曾經惰性氣體外洩的情況下運轉，但西方國家早在1990年代停止，以將輻射的微量釋放降至最低。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深政治學者哈洛德（Scott Harold）表示，由於中國體制對訊息、敘述的嚴格掌控，導致外界難以對中國建立信心。對中國來說，核電廠事故不是真正的問題，最大的挑戰是讓外界相信中國對此事的處理。中國過去發生過很多工安事故，當局在處理事故或危機的過程中高度不透明，從四川汶川地震倒塌的校舍，到最近的新冠病毒溯源，都讓外界對中國政府缺乏信心。

同時，台山核電站發生故障影響的還有中國「一帶一路」倡議，這可能會降低發展中國家對中國核電技術的信心。巴基斯坦3月啟用中國和工業集團（CNNC）建造、營運的喀拉蚩（Karachi）核電廠，透過類似的戰略建立中國與他國的融資關係。就有英國學者認為，這些核電廠的背後是中國建立「現代帝國」的野心。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國倫敦國王學院客座教授巴特勒（Nick Butler）認為，中國協助開發中國家興建核電廠，目的是為了增加地區影響力。（圖／美聯社／達志影像）
 

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