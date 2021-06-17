中市3名長輩施打疫苗後過世 盧秀燕籲中央速釐清關聯性

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針對台中市通報中央的3名過世長者情形，衛生局長曾梓展說，第一例為南屯區90歲阿嬤，有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效，個案亦有進行COVID-19快篩，結果為陰性，急診醫師已向陪同就醫的家人說明。
第二例為西區94歲阿公，有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，15日上午接種返家，16日早上家人發現已無生命跡象；第三例為今日新增死亡案例，81歲豐原區男性，在豐安醫院規律洗腎，昨日曾施打AZ疫苗，因呼吸衰竭已插管，初步診斷急性心肌梗塞，今日上午6時30分醫院宣布死亡。
此外，另有一位住在護理之家的60歲男子，有腎臟癌及糖尿病病史，15日下午接種AZ疫苗後，於16日凌晨出現不適症狀，送醫後仍不幸死亡，現場醫師判定死因為重症引發急性呼吸衰竭，與施打疫苗無關，故此案未提報中央。
曾梓展指出，為釐清死亡與疫苗的相關性，除了醫師判定1例已確定與疫苗無關，其餘3例已通報中央，將由衛生局協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。
此外，盧秀燕也提到，資深媒體人黃光芹默默行善，號召親友展開助醫護行動，促成華菱冷氣捐給台中市30台移動式冷氣，目前都已經分配到快打站與衛生所使用。感謝疫情嚴峻時刻社會各界捐贈的愛心，市府一收到物資也將立刻捐給前線或有需要的單位，使大台中防疫網更加完善。