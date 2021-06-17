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中市3名長輩施打疫苗後過世 盧秀燕籲中央速釐清關聯性

▲85歲以上長輩接種AZ疫苗(圖／市政府提供2021.6.17)
▲85歲以上長輩接種AZ疫苗(圖／市政府提供2021.6.17)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-17 16:55:21

開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，各地陸續出現長輩接種後不適情形，截至今（17）日中午為止，台中市共有3名長者過世案例。市長盧秀燕今對此表達不捨與難過，也公開呼籲中央儘速釐清接種AZ疫苗與死亡之間的關聯性，不讓國人在「染疫威脅」與「疫苗疑慮」中做選擇，民眾才能早日安心。

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中市府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，台中市截至今日中午為止，有3名長輩死亡案例，且於死亡之前均曾注射疫苗，導致民眾將施打疫苗與死亡產生聯想，對於施打疫苗出現掙扎、猶豫。雖今日台中市疫苗「打氣不減」，中央也於稍早記者會中做了部分說明，但仍未釐清接種AZ疫苗與死亡間的關聯性，盼中央能再做詳細說明，早日釐清，讓民眾早日安心。

針對台中市通報中央的3名過世長者情形，衛生局長曾梓展說，第一例為南屯區90歲阿嬤，有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，晚間送急診，抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧的狀況，搶救無效，個案亦有進行COVID-19快篩，結果為陰性，急診醫師已向陪同就醫的家人說明。

第二例為西區94歲阿公，有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，15日上午接種返家，16日早上家人發現已無生命跡象；第三例為今日新增死亡案例，81歲豐原區男性，在豐安醫院規律洗腎，昨日曾施打AZ疫苗，因呼吸衰竭已插管，初步診斷急性心肌梗塞，今日上午6時30分醫院宣布死亡。

此外，另有一位住在護理之家的60歲男子，有腎臟癌及糖尿病病史，15日下午接種AZ疫苗後，於16日凌晨出現不適症狀，送醫後仍不幸死亡，現場醫師判定死因為重症引發急性呼吸衰竭，與施打疫苗無關，故此案未提報中央。

曾梓展指出，為釐清死亡與疫苗的相關性，除了醫師判定1例已確定與疫苗無關，其餘3例已通報中央，將由衛生局協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

此外，盧秀燕也提到，資深媒體人黃光芹默默行善，號召親友展開助醫護行動，促成華菱冷氣捐給台中市30台移動式冷氣，目前都已經分配到快打站與衛生所使用。感謝疫情嚴峻時刻社會各界捐贈的愛心，市府一收到物資也將立刻捐給前線或有需要的單位，使大台中防疫網更加完善。

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