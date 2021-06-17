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傳打AZ疫苗猝死！前台大醫揭「2可能」：因果關係是重點

▲前台大感染科醫師林氏璧提到，施打疫苗時序與猝死是否有因果關係仍尚待釐清。圖為疫苗示意圖。（NOWnews資料照片）
▲前台大感染科醫師林氏璧提到，施打疫苗時序與猝死是否有因果關係仍尚待釐清。圖為疫苗示意圖。（NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 17:20:37

全台進入抗疫後半場，確診病例已突破1.2萬人，另有400多人不幸染疫往生，而近日由85歲以上長者開始接種疫苗後卻陸續傳出多人施打疫苗後猝逝的消息，這也讓不少民眾憂心疫苗安全性。對此，前台大感染科醫師林氏璧也提到「不打，人也會生病突發死亡」，同時也指出施打疫苗時序與猝死是否有因果關係仍尚待釐清。

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林氏璧在臉書粉專指出，英國、歐洲、韓國在大量接種AZ後都沒有出現老人家大量猝死的情形，死亡肯定會發生，但這些國家都會一一釐清死因，判定和疫苗無關。他也認為這些接種AZ疫苗後猝死的案例，需進行解剖以釐清死因，但前提是仍得需尊重家人意願。此外，若要申請疫苗藥害救濟成功，可能也有賴確切死因，才能判斷是否與疫苗有關。

▲近日也陸續傳出多位長者在接種疫苗後過世的消息，讓民眾對接種疫苗的安全性起疑。不過，律師呂秋遠則感嘆「拜託不要再危言聳聽，比起重症，疫苗真的很安全，拜託去打疫苗」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
林氏璧也呼籲「長輩猝死和疫苗是否有關尚待釐清，請民眾稍安勿躁等待指揮中心進一步的說明和調查」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
林氏璧認為，指揮中心應該提供台灣85歲以上及台灣近2日接種疫苗人數、還有往年同期在2天內發生猝死的背景值，以釐清是否有異常增加。而若解剖後發現是心肌梗塞或是中風等等原因致死，也應該比較這些病原本的背景發生率有無異常增加，對此進行對照研究才能確定是否是疫苗相關。

最後林氏璧也針對長者在接種AZ疫苗後猝死解釋，目前施打AZ疫苗會導致死亡的是「TTS血栓併血小板低下」，而這並非以「猝死」表現，而是從注射完4天後才開始有症狀，按國外經驗來看不會在2天內出事且多半好發於年輕人身上。此外則是「嚴重過敏性休克」，但這類情況多發生於注射完半小時內，因此所有疫苗注射後皆須原地觀察30分鐘，「只要能馬上發現馬上給藥或急救，都能很快地救回來」。

文末林氏璧也呼籲「長輩猝死和疫苗是否有關尚待釐清，請民眾稍安勿躁等待指揮中心進一步的說明和調查」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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