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防疫警戒降級？陳其邁：要連6天確診100以下

▲陳其邁說，如果希望防疫等級降低，觀察指標要連續6天確診個案都在100以下。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁說，如果希望防疫等級降低，觀察指標要連續6天確診個案都在100以下。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-17 17:13:03｜2021-06-17 17:15:58

全國COVID-19確診個案連續5天都在200以下，除了雙北熱區以外，疫情趨緩的南部地區是否有警戒降級的可能，高雄市長陳其邁今（17）日認為，觀察指標在於，要連續6天確診個案數可以降到100人以下，社區傳播風險控制在一定範圍，代表疫情流行曲線往下的趨勢沒變，在接下來的兩個禮拜到一個月時間是關鍵期，拜託大家持續做好相關防疫措施。

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陳其邁指出，觀察現在疫情流行趨勢，從6月13日以後，全國確診個案降到200以下，今日是175，流行曲線從5月下旬的高峰期往下遞減，如果希望防疫等級降低，要連續6天確診個案都在100以下，這樣相對來講，社區傳播風險才能控制在一定範圍。

▲陳其邁指出，全國確診個案從6月13日以後降到200以下，如果希望防疫等級降低，要連續6天確診個案都在100以下。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁指出，全國確診個案從6月13日以後降到200以下，如果希望防疫等級降低，要連續6天確診個案都在100以下。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，依據全台灣的各地流行狀況，雙北地區還是處於社區流行階段，高雄市昨天公布一個舊的個案13411，也有到雙北地區活動史，從風險來看，還是沒辦法排除掉南北移動所造成的家庭群聚感染可能性，目前維持三級警戒，在目標還沒達成前都要很小心謹慎。

而對於今日高雄傳出一名92歲的潘姓老翁，6月15日施打完疫苗後在今天凌晨死亡的個案，另在高雄六龜分局傳出也有一名51歲的民防組管姓員警，6月15日到高雄巨蛋施打疫苗後回家就出現發燒、頭痛及嘔吐症狀，在昨日晚間送往義大醫院救護，院方初判有輕微腦出血的情形，目前無生命危險。

▲高雄潘姓老翁家屬陪同就醫，因不熟悉醫院人數管制和院方發生爭執，警方獲報到場處理安撫。（圖／翻攝畫面）
▲高雄潘姓老翁家屬陪同就醫，因不熟悉醫院人數管制和院方發生爭執，警方獲報到場處理安撫。（圖／翻攝畫面）
陳其邁則表示，針對死亡個案，在今日下午一點有到現場慰問家屬，4位子女都在現場，也特別交代民政局，務必要有專人陪伴家屬 把相關事件處理好，家屬也和他聊到很多父親狀況，相信是一位慈愛、堅強的父親，做為市長可以體會到家屬的心情，向他們表達最誠摯的慰問。

至於老翁的死因是否跟疫苗有關？陳其邁表示，晚間會跟專家小組就這個個案，還有六龜員警的個案來做研究討論，已指示衛生局要立刻通報，釐清是不是屬於嚴重不良反應個案，請中央就個案審議，市府會負起全責，請大家放心，也會用最快速度來釐清老翁死因。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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