防疫警戒降級？陳其邁：要連6天確診100以下

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陳其邁說，依據全台灣的各地流行狀況，雙北地區還是處於社區流行階段，高雄市昨天公布一個舊的個案13411，也有到雙北地區活動史，從風險來看，還是沒辦法排除掉南北移動所造成的家庭群聚感染可能性，目前維持三級警戒，在目標還沒達成前都要很小心謹慎。
而對於今日高雄傳出一名92歲的潘姓老翁，6月15日施打完疫苗後在今天凌晨死亡的個案，另在高雄六龜分局傳出也有一名51歲的民防組管姓員警，6月15日到高雄巨蛋施打疫苗後回家就出現發燒、頭痛及嘔吐症狀，在昨日晚間送往義大醫院救護，院方初判有輕微腦出血的情形，目前無生命危險。
陳其邁則表示，針對死亡個案，在今日下午一點有到現場慰問家屬，4位子女都在現場，也特別交代民政局，務必要有專人陪伴家屬 把相關事件處理好，家屬也和他聊到很多父親狀況，相信是一位慈愛、堅強的父親，做為市長可以體會到家屬的心情，向他們表達最誠摯的慰問。
至於老翁的死因是否跟疫苗有關？陳其邁表示，晚間會跟專家小組就這個個案，還有六龜員警的個案來做研究討論，已指示衛生局要立刻通報，釐清是不是屬於嚴重不良反應個案，請中央就個案審議，市府會負起全責，請大家放心，也會用最快速度來釐清老翁死因。
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