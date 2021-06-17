公開稱台灣為國家　安倍晉三：贈送疫苗是理所當然的事

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情在5月時急速升溫，日本在6月初捐贈124萬劑疫苗，為台灣疫情帶來及時雨，近日日本外務大臣茂木敏充更透露，正在討論第二波追加行動。日本捐疫苗助台，讓不少民眾直呼「台日友好」，日本前首相安倍晉三今日在廣播節目上更表示台灣是日本的老朋友，「那個國家（台灣）有困難時，贈送疫苗是理所當然的」。





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根據日本《產經新聞》報導，安倍晉三17日在日本廣播節目「飯田浩司的OK！Cozy up！》中，被問及日本政府向台灣提供新冠疫苗一事時，表示「台灣是日本的老朋友、相當重要的朋友」，並說「當那個國家（台灣）有困難時，贈送疫苗是理所當然的事情」。安倍晉三在訪問中，公開將台灣稱作「國家」也引起廣泛關注。





安倍晉三在訪問中，對台灣再過去的友好的舉動感念再三，表示「台灣在311大地震時捐助了最多的款項，並且在疫情爆發時，援助日本大量的口罩」，強調「日本絕對不會忘記這份恩情」。





因此在得知台灣需要疫苗時，安倍晉三馬上聯絡了日本首相菅義偉、日本副首相麻生太郎、日本官房長官加藤勝信以及日本外務大臣茂木敏充，「大家一起合力用最快的速度將100萬劑以上的疫苗送到台灣」，而在這一次疫苗捐贈行動中擔任重要推手的安倍晉三也證實，總統蔡英文先前與他致電表達謝意。



