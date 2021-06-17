特企／三級防疫警戒　3C重度使用爆增葉黃素需求量上升

全國三級警戒讓不少民眾只能宅在家裡，舉凡線上教學、辦公、追劇、打電動等，長時間用3C恐造成使用過度，卻也意外地讓「葉黃素」保健產品的買氣直線上升！在使用過度的情況下，適當的休息一下並補充葉黃素食品，做好日常保養，讓晶亮多一道防護、少一分傷害。





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五洲生醫研發處長許譽繼指出，葉黃素在人體是無法自行合成，可以從飲食中攝取，像是奇異果、雞蛋、柳丁、酪梨、胡蘿蔔、菠菜、地瓜葉、萵苣、青花椰菜等，都是很適合的護明食品。但生活中如果常吃外食而攝取不足，或是不愛吃這些食材，那麼建議適度補充葉黃素保健食品了。





無論是愛美隱眼族、看股票投資族、熬夜K書族、電腦上班族、追劇達人、強光源下工作者，在挑選葉黃素營養品上，也可注意成分上含有金盞花葉黃素、黑醋栗萃取物、黑大豆種皮萃取物、維生素A等多元複方添加的產品，才能水潤有感，讓葉黃素效益得到優異輔助。





挑選葉黃素當然也有撇步！五洲生醫建議以具有定期追蹤檢驗及使用安全認證之葉黃素原料產品也是相當重要的指標，確保消費者的權益與品質保障，另外文獻中指出每日所需的葉黃素為6毫克，若以五洲生醫所推出的「金盞花葉黃素」為例，每一顆含量為10毫克，一天建議補充一顆即可，吃全素的民眾一樣可食用。



