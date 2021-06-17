高市青年局關懷長輩疫苗施打　張以理橋頭送暖

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青年局指出，今日施打現場為150坪平面、備有無障礙通道之室內場地，平日即作為社區照顧關懷據點，此次作為當日下午橋頭區仕和里等8里長輩施打疫苗之地點，長輩鄉親亦不陌生，並由岡山在地劉嘉修醫院專業團隊為市民施打；該局強調，市府對於疫苗施打規劃甚詳，秉持「不用排隊」、「不用預約」、「一定打得到」三大原則，並全程採「宇美町式」施打法，不僅讓長者能「坐著」施打，更有效提升整體施打效率。
青年局表示，今午橋頭接種站亦依市府防疫會議指導，施打現場室內開冷氣、室外搭棚並配置水冷扇，也備妥飲用水，以體恤長者暨陪伴家屬；為求接種流暢及減少群聚感染之風險，亦事先規劃分批通知，並協助里民分流前來施打，其地點規劃等候區、休息區、報到區、問診區、接種區，讓民眾依序報到接種，也讓陪伴家屬能有充足休息空間。
張以理抵達現場後，立即落實勤教，與同仁釐清接種流程及現場場域配置，關注長輩與隨行者之反應與需求，並提醒現場除了需維持動線順暢外，應請工作人員協助引導並適時提醒接種民眾保持安全社交距離；張局長也關心並提醒接種後的民眾，在現場休息20至30分鐘，無不適狀況後再離開，返家後多喝水，亦感謝現場醫護、警察、民政等工作人員之辛勞付出；青年局亦呼籲青年朋友務必關懷家中長輩，於其收到通知單後鼓勵依通知時間踴躍施打。
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