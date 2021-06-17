COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高市青年局關懷長輩疫苗施打　張以理橋頭送暖

▲青年局長張以理陪伴現場等候接種的長輩鄉親。（圖／高市府青年局提供）
▲青年局長張以理陪伴現場等候接種的長輩鄉親。（圖／高市府青年局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-17 20:00:00

今(17)午，高雄市政府青年局局長張以理親赴橋頭區新莊社區活動中心，代表市府團隊駐守該處擔任前線指揮官，一一關心長者疫苗施打情形，並緊盯現場等候施打狀況、容留人數暨社交距離、長輩接駁、緊急醫療應處作為等情形，根據統計，今日該場次共有122位長輩鄉親接受施打；張以理並代陳其邁市長向長輩與陪伴家屬們致上溫暖關懷，感謝大家在非常時期配合各項防疫措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲橋頭接種站現場有長者在青年陪同下接種。（圖／高市府青年陪提供）
▲橋頭接種站現場有長者在青年陪同下接種。（圖／高市府青年局提供）
青年局指出，今日施打現場為150坪平面、備有無障礙通道之室內場地，平日即作為社區照顧關懷據點，此次作為當日下午橋頭區仕和里等8里長輩施打疫苗之地點，長輩鄉親亦不陌生，並由岡山在地劉嘉修醫院專業團隊為市民施打；該局強調，市府對於疫苗施打規劃甚詳，秉持「不用排隊」、「不用預約」、「一定打得到」三大原則，並全程採「宇美町式」施打法，不僅讓長者能「坐著」施打，更有效提升整體施打效率。

青年局表示，今午橋頭接種站亦依市府防疫會議指導，施打現場室內開冷氣、室外搭棚並配置水冷扇，也備妥飲用水，以體恤長者暨陪伴家屬；為求接種流暢及減少群聚感染之風險，亦事先規劃分批通知，並協助里民分流前來施打，其地點規劃等候區、休息區、報到區、問診區、接種區，讓民眾依序報到接種，也讓陪伴家屬能有充足休息空間。

▲橋頭接種站依防疫會議指導部署，施打現場室內開冷氣、室外搭棚並配置水冷扇，也備妥飲用水，以體恤長者暨陪伴家屬。（圖／高市府青年陪提供）
▲橋頭接種站依防疫會議指導部署，施打現場室內開冷氣、室外搭棚並配置水冷扇，也備妥飲用水，以體恤長者暨陪伴家屬。（圖／高市府青年陪提供）
張以理抵達現場後，立即落實勤教，與同仁釐清接種流程及現場場域配置，關注長輩與隨行者之反應與需求，並提醒現場除了需維持動線順暢外，應請工作人員協助引導並適時提醒接種民眾保持安全社交距離；張局長也關心並提醒接種後的民眾，在現場休息20至30分鐘，無不適狀況後再離開，返家後多喝水，亦感謝現場醫護、警察、民政等工作人員之辛勞付出；青年局亦呼籲青年朋友務必關懷家中長輩，於其收到通知單後鼓勵依通知時間踴躍施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
16.42%83.58%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.42%9.58%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.63%87.37%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.48%52.52%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀