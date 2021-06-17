立法院經朝野協商後 要求政院成立「3+11」決策調查小組
台灣本土疫情自諾富特後開始爆發，不少民眾質疑當初「放寬國籍航空機組員返國檢疫措施」的決策失當；立法院今（17）日在朝野黨團協商中修正並通過國民黨立委費鴻泰等人提案，要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，並向立法院提出書面調查報告，且針對確診往生家屬提出相關慰助金機制。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-17 17:30:59
台灣每日仍有破百人確診、本土疫情依舊嚴峻，這也讓許多民眾質疑先前放寬國籍航空機組員返國為3+11的檢疫措施。立法院朝野黨團協商今天繼續研商「紓困4.0」追加預算案相關事宜，費鴻泰等人提案指出，中央流行疫情指揮中心（CDC）至今仍無法清楚解釋將航空業從業人員隔離期間降低為「3+11」的決策過程，因此要求行政院應深究CDC決策過程是否符合《傳染病防治法》及港埠檢疫規則等規定，並對於確診往生者家屬提出相關賠償機制。
針對確診往生者家屬提出相關賠償機制，衛福部長陳時中表示，目前沒有這樣賠償機制，怎麼來做比較好的安排，可以來研究。
協商過程中，民進黨團對於提案部分用字有所意見，經費鴻泰力爭與朝野溝通後，各黨團協商代表獲致共識，修正通過提案；提案中指出，台灣本土疫情大爆發，外界質疑放寬「3+11」政策是主要破口，指CDC至今仍無法解釋清楚，有許多確診者因為全家染疫，親人皆在隔離中而無法見到親人最後一面，每一個往生者都代表一個家庭的破碎，若是因為政府行政疏失導致錯誤的政策，政府就應給予不幸死亡的確診者賠償，並要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告予立法院，並對於確診往生家屬提出相關慰助金機制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。