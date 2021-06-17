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接種疫苗後老翁猝死　陳其邁慰問感同身受

▲高市1名91歲老翁在接種疫苗後猝死，市長陳其邁在今天防疫記者會中表示，今天中午已前往慰問，他感同身受，已要求市府相關單位盡速釐清真相。(圖／高市府提供)
▲高市1名91歲老翁在接種疫苗後猝死，市長陳其邁在今天防疫記者會中表示，今天中午已前往慰問，他感同身受，已要求市府相關單位盡速釐清真相。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-17 17:36:20｜2021-06-17 17:38:49

高雄市90多歲老翁15日接種COVID-19疫苗，今(17)日凌晨突然身體不適，家屬緊急將老翁送醫後不治，對此，市長陳其邁17日中午也前往醫院探望家屬，陳其邁難過的表示，他能夠感同身受，看到老先生4名子女的互動，相信老先生是慈祥的父親，他要求民政局務必派人陪伴。市府也會負起責任、釐清真相。

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▲高雄市15日起為87歲以上高齡長輩接種AZ疫苗，近日全台傳出多名長者疑似接種疫苗後身體不適或死亡，疑似出現緩打潮，對此，高雄市衛生局仍有信心的表示，可望達到60%以上符合預期。(圖／高市府提供)
▲高雄市15日起為87歲以上高齡長輩接種AZ疫苗，近日全台傳出多名長者疑似接種疫苗後身體不適或死亡，疑似出現緩打潮，對此，高雄市衛生局仍有信心的表示，可望達到60%以上符合預期。(圖／高市府提供)
高雄市15日起開放87歲以上長者施打新冠疫苗，一名91歲潘姓老爺爺今天凌晨突然出現身體不適症狀，家屬緊急將他送往高醫救治後不幸身亡，由於疫情期間醫院有人數管制，家屬不滿無法進入，和醫護發生爭執。警方到場後，家屬和院方達成共識，全數都能進去探望老爺爺，經搶救後宣告不治，家屬在急診室前悲痛哭嚎，哭喊著要見市長。對此，市長陳其邁17日中午也前往醫院探望家屬。

不過，由於家屬對老翁死因有疑義，懷疑與疫苗接種有關，對此，為釐清老翁死因，衛生局也把案件移送至高雄地院署進行司法相驗，檢方也將會同法醫近日內安排相驗，也不排除解剖採取檢體送驗，釐清老翁死因為何。

至於，老翁死因是否與施打疫苗有關，陳其邁表示，今天晚上會和專家小組就個案來研究，並指示衛生局立刻通報，是否屬於疫苗嚴重不良反應具體個案，請中央就個案審議，市府會負起該負的責任和真相調查釐清。

高市府衛生局指出，該名長者有慢性病史，於6月15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞，市府將全力協助家屬後事及相關救濟，並向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

另外，今天高雄市87歲長輩接種疫苗邁入第三天，一名94歲蕭姓老先生17日上午前往前鎮區瑞豐國小施打疫苗，接種後在施打場地休息時出現呼吸困難、血壓飆高等不適症狀，救護人員緊急將他送往醫院救治。衛生局表示，據了解，老先生過去有慢性病史、心律不整症狀，經救治目前意識清楚，血壓、心率、血氧濃度都恢復正常，不過醫師擔心這是陣發性心律不整，仍在醫院觀察中。

值得注意的是，高雄市15日起為87歲以上高齡長輩接種AZ疫苗，近日全台傳出多名長者疑似接種疫苗後身體不適或死亡，死因雖仍待專家釐清，疑似出現緩打潮，對此，高雄市衛生局表示，接種截至今天（17日）中午為止，已有1萬8069人接種，佔第一波符合資格接種長者比例58%，下午預計還有3000多人會接種，可望達到60%以上符合預期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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