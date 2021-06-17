接種疫苗後老翁猝死　陳其邁慰問感同身受

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高雄市15日起開放87歲以上長者施打新冠疫苗，一名91歲潘姓老爺爺今天凌晨突然出現身體不適症狀，家屬緊急將他送往高醫救治後不幸身亡，由於疫情期間醫院有人數管制，家屬不滿無法進入，和醫護發生爭執。警方到場後，家屬和院方達成共識，全數都能進去探望老爺爺，經搶救後宣告不治，家屬在急診室前悲痛哭嚎，哭喊著要見市長。對此，市長陳其邁17日中午也前往醫院探望家屬。
不過，由於家屬對老翁死因有疑義，懷疑與疫苗接種有關，對此，為釐清老翁死因，衛生局也把案件移送至高雄地院署進行司法相驗，檢方也將會同法醫近日內安排相驗，也不排除解剖採取檢體送驗，釐清老翁死因為何。
至於，老翁死因是否與施打疫苗有關，陳其邁表示，今天晚上會和專家小組就個案來研究，並指示衛生局立刻通報，是否屬於疫苗嚴重不良反應具體個案，請中央就個案審議，市府會負起該負的責任和真相調查釐清。
高市府衛生局指出，該名長者有慢性病史，於6月15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，直到17日凌晨出現不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞，市府將全力協助家屬後事及相關救濟，並向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。
另外，今天高雄市87歲長輩接種疫苗邁入第三天，一名94歲蕭姓老先生17日上午前往前鎮區瑞豐國小施打疫苗，接種後在施打場地休息時出現呼吸困難、血壓飆高等不適症狀，救護人員緊急將他送往醫院救治。衛生局表示，據了解，老先生過去有慢性病史、心律不整症狀，經救治目前意識清楚，血壓、心率、血氧濃度都恢復正常，不過醫師擔心這是陣發性心律不整，仍在醫院觀察中。
值得注意的是，高雄市15日起為87歲以上高齡長輩接種AZ疫苗，近日全台傳出多名長者疑似接種疫苗後身體不適或死亡，死因雖仍待專家釐清，疑似出現緩打潮，對此，高雄市衛生局表示，接種截至今天（17日）中午為止，已有1萬8069人接種，佔第一波符合資格接種長者比例58%，下午預計還有3000多人會接種，可望達到60%以上符合預期。
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