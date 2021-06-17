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藍：美國FDA未認可免疫橋接　國產疫苗EUA審查應循國際

▲國民黨發言人何志勇表示，美國FDA未認可免疫橋接　國產疫苗EUA審查應循國際標準。（圖／國民黨提供）
▲國民黨發言人何志勇表示，美國FDA未認可免疫橋接　國產疫苗EUA審查應循國際標準。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-17 17:47:07｜2021-06-17 17:47:15

日前衛福部食藥署公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，擬以「免疫橋接」方式佐證，取代國際各大藥廠申請緊急授權所依據的第三期臨床試驗期中報告，並強調該審查標準是根據美國食品藥物管理局（FDA）相關規定來制訂。對此，國民黨發言人、國際部副主任何志勇今（17）日指出，據今日報載FDA回函告知食藥署，「FDA仍在討論免疫橋接的方法，目前不可能有官方立場。」這無疑是狠打了執政黨的臉。

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何志勇表示，儘管國際間已開始就「免疫橋接」的可行性進行討論，但至今仍莫衷一是，當然也沒有任何國家採取這種作法。既然蔡總統宣示過「一定用國際標準來審查」，如今的國際標準就是至少要做到第三期臨床試驗期中報告，透過更多的樣本數來蒐集證據，以確保疫苗的效力。

何志勇說，國人對自己醫療和生技產業有信心是好事，但蔡政府切忌不該過度自我膨脹，把攸關全國人民生命健康安全的國產新冠疫苗研發也要「超前部署」引領全球，這個不能和「外宣」操作等同視之，而是要講究科學證據。

何志勇要求蔡政府依據國際標準、按部就班完成國產疫苗研發有那麼難嗎？如今要救急，政府就應該是要全力協助民間來取得那些已獲國際認證的外國疫苗才是，而不是去弄一個尚未有定論的「免疫橋接」，國人健康不能被當白老鼠實驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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