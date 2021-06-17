專訪／印度人推捐血活動助台防疫！談疫情下生活和心聲

《四方報》報導，台灣本土疫情爆發，全國進入三級警戒，對台灣人的日常生活及工作來說，都產生不小的影響。不過，對於中文語言能力較弱、不熟悉台灣政策和訊息取得管道之外籍朋友們，想必帶來了更多的不便。印度籍的Youtube網紅TaindianDj 台印Dj（簡寫：DJ）經常分享台印文化、在台外國人視角的影片，獲得不少迴響。來台灣已經有7年的他現在是中研院的博士研究生，疫情下對他的生活帶來哪些改變呢？





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台灣本土疫情升溫後，從事資訊工程相關工作的DJ表示，他一開始也因應防疫改為居家工作，但自覺居家工作效率變差，於是後來又改回辦公室工作，其他同事則多留在家中辦公，因此符合分流防疫策略。由於得以正常上班，因此薪資收入未受影響。





儘管工作並未受太大影響，但DJ表示這樣的疫情生活仍然影響了他的身心靈。由於休閒娛樂的生活在疫情下只能先犧牲，不能聚會也不能運動健身，每天只能在辦公室和家裡往返，自然對身心有影響。DJ分享道，假日與朋友相聚相處的時光對於像他這樣離鄉背井到異國生活的人來說格外重要，因此疫情生活對心情影響挺大的。





▲印度籍的Youtube網紅TaindianDj 台印Dj（簡寫：DJ）。（圖／DJ提供）

作為非中文母語人士的DJ每天都會到幾個英語網站固定瀏覽，以了解最新的政府資訊，但儘管如此，他表示外國人掌握疫情資訊的方式仍十分受限。「據我所知，全台僅有一至兩個新聞媒體會以英語播報新聞，大多數的外籍人士都只能透過數量有限的英語文章去了解最新疫情資訊」。





他說，像是紓困方案和疫苗都是身邊外籍朋友十分關心的問題，因為他們也希望能知道自己是否符合紓困包的申領資格、或是外國人是否能施打疫苗以及如何施打。但缺乏完整詳細的資訊，可能使得部分符合資格的人錯過這類機會。因此，DJ希望台灣在雙語資訊這塊能再加強，「如果未來台灣能有更多英語播報的新聞，我會十分樂見」。





▲印度籍的Youtube網紅Dharamjee捐血活動。（圖／Dharamjee提供）

他表示疫情發生後，自己與「Indians in Taiwan」臉書社團管理者Priya Lee Lalwani以及好友Alex一起舉辦clubhouse節目，讓大家集思廣益協助台灣度過疫情的方式，因此便萌生了捐血計畫的構想。DJ稱，由於過去台灣政府捐贈印度口罩、製氧機等物資，幫助印度不少，因此他和其他在台印度人也希望能回報台灣過去對印度的援助。





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