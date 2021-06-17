日研究：輝瑞疫苗對變種病毒保護力低　恐剩不到3成

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，雖然不少國家開始進行疫苗接種作業，但隨著變種病毒相繼出現，也讓不少國家憂心疫苗的保護力。日本研究團隊15日發表的結果中顯示，美國輝瑞疫苗（Pfizer）很有可能因為變種病毒，保護效力只剩下不到50%。





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根據《共同社》報導，日本國立國際醫療研究中心團隊收集了約10名受試者的血液，觀察疫苗施打後血液中和抗體數值，並以當時在中國湖北省武漢市的病毒株發現的病毒株做比較，發現輝瑞疫苗對在英國發現的Alpha變種病毒以及印度發現的Delta變種病毒株的保護力只剩下不到50%，對於在南非發現的Beta變種病毒的保護力更不到33.4%。





國立國際醫療研究中心所長滿屋裕指出「輝瑞疫苗的效果並非完全消失」，進一步表示「為了防止新型變種病毒，不僅是疫苗，也要開發更強力有效的新型抗病毒藥物」。





這一項研究是與熊本縣熊本綜合醫院共同合作，但與英國公共衛生部(PHE)14日公布最新數據結果大不相同，數據顯示接種2劑輝瑞疫苗後，對Alpha變種病毒的保護力高達93%，對Delta變種病毒保護力則為88%，讓輝瑞疫苗被認為對於變種病毒也具有一定的效果。









