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日研究：輝瑞疫苗對變種病毒保護力低　恐剩不到3成

▲日本國立國際醫療研究中心團隊研究結果顯示輝瑞疫苗對在英國發現的Alpha變種病毒以及印度發現的Delta變種病毒株的保護力只剩下不到50%。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本國立國際醫療研究中心團隊研究結果顯示輝瑞疫苗對在英國發現的Alpha變種病毒以及印度發現的Delta變種病毒株的保護力只剩下不到50%。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-17 18:53:20｜2021-06-17 18:53:42

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，雖然不少國家開始進行疫苗接種作業，但隨著變種病毒相繼出現，也讓不少國家憂心疫苗的保護力。日本研究團隊15日發表的結果中顯示，美國輝瑞疫苗（Pfizer）很有可能因為變種病毒，保護效力只剩下不到50%。

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根據《共同社》報導，日本國立國際醫療研究中心團隊收集了約10名受試者的血液，觀察疫苗施打後血液中和抗體數值，並以當時在中國湖北省武漢市的病毒株發現的病毒株做比較，發現輝瑞疫苗對在英國發現的Alpha變種病毒以及印度發現的Delta變種病毒株的保護力只剩下不到50%，對於在南非發現的Beta變種病毒的保護力更不到33.4%。

國立國際醫療研究中心所長滿屋裕指出「輝瑞疫苗的效果並非完全消失」，進一步表示「為了防止新型變種病毒，不僅是疫苗，也要開發更強力有效的新型抗病毒藥物」。

這一項研究是與熊本縣熊本綜合醫院共同合作，但與英國公共衛生部(PHE)14日公布最新數據結果大不相同，數據顯示接種2劑輝瑞疫苗後，對Alpha變種病毒的保護力高達93%，對Delta變種病毒保護力則為88%，讓輝瑞疫苗被認為對於變種病毒也具有一定的效果。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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