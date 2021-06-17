7架次共機擾台　驚見阿公級殲7戰機

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殲7的原版貨MiG-21在許多第三世界國家還在服役，印度空軍在1960年代獲得授權生產MiG-21，一度成為印度空軍的支柱。1971年12月的印巴第三次戰爭中，印度的MiG-21還曾擊落4架巴基斯坦F-104A戰機，由於當時F-104是北約、日本與我國空軍主力戰機，震驚西方世界，也讓共產世界與第三世界國家開始加速引進MiG-21戰機。

不過由於機齡老舊，印度空軍的MiG-21戰機事故不斷，超過一半墜毀遭諷為

喀什米爾上空爆發空戰，印度1架MiG-21戰機遭到巴國F-16戰機發射飛彈擊落，印度飛官跳傘後被俘。