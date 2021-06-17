7架次共機擾台　驚見阿公級殲7戰機

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1960年初，前蘇聯曾運交15架米格21F(MiG-21F)戰機零組件給中國大陸，並承諾提供技術，協助生產事宜。不過，中蘇在1960年底交惡，蘇聯撤出全部技術人員，MiG-21合作生產計畫因而作罷。大陸只得利用手上的MiG-21F加以拆解、仿製，並稱為殲7(F7)。
首架殲7於1966年初服役，但是由於文化大革命影響，只生產80架殲7就停產。越戰爆發後，中國利用蘇聯轉運交MiG-21戰機給北越的機會，獲得大量技術與資料，並於越戰結束後，於1979年再度生產殲7，生產線直到2013年才關閉。
殲7採單座(殲教-7為雙座)、機鼻進氣、單發動機、單尾翼、中單三角翼設計，固定武裝為機身兩側下方的30mm機砲，可掛載霹靂系列(PL-2、PL-5、PL-7)空對空飛彈，外銷型還可掛載AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈，或是法製魔法二型短程空對空飛彈。瀋陽與成都飛機公司一共生產1000架以上各型殲7，並外銷埃及、北韓、孟加拉、巴基斯坦等國。
殲7曾是解放軍主力二代機，解放軍八一飛行表演隊也曾使用殲7EB和殲7GB進行飛行表演，後改用殲10至今。隨著殲10、殲11、殲16等國產戰機服役，殲7已逐步退役，並改裝成無人機，現在解放軍內可用殲7恐不到200架。
殲7的原版貨MiG-21在許多第三世界國家還在服役，印度空軍在1960年代獲得授權生產MiG-21，一度成為印度空軍的支柱。1971年12月的印巴第三次戰爭中，印度的MiG-21還曾擊落4架巴基斯坦F-104A戰機，由於當時F-104是北約、日本與我國空軍主力戰機，震驚西方世界，也讓共產世界與第三世界國家開始加速引進MiG-21戰機。
不過由於機齡老舊，印度空軍的MiG-21戰機事故不斷，超過一半墜毀遭諷為「飛行棺材」。2019年2月27日印度與巴基斯坦空軍在喀什米爾上空爆發空戰，印度1架MiG-21戰機遭到巴國F-16戰機發射飛彈擊落，印度飛官跳傘後被俘。