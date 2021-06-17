COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

內容傳遞網路系統出包　全球航空公司和銀行大斷網

▲全球數家大型銀行和航空公司的網站17日發生當機，要歸咎於美國內容遞送網路服務公司阿卡邁科技。（圖／翻攝自facebook.com/AkamaiTechnologies）
▲全球數家大型銀行和航空公司的網站17日發生當機，要歸咎於美國內容遞送網路服務公司阿卡邁科技。（圖／翻攝自facebook.com/AkamaiTechnologies）

中央社

2021-06-17 19:34:12

（中央社雪梨17日綜合外電報導）全球數家大型銀行和航空公司的網站今天發生當機，要歸咎於美國內容遞送網路服務公司阿卡邁科技（Akamai Technologies）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數家美國航空公司和澳洲金融公司，以及遍布世界各地的其他公司網站當機長達一個小時，顧客因為無法連上網站，也打不開行動應用程式怒不可遏。

阿卡邁發言人告訴法新社：「我們知道問題的存在，也積極採取行動盡快恢復服務。」

美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines）、聯合航空（United Airlines）和西南航空（Southwest Airlines）都受到影響，然而澳洲發生當機的時間似乎更久，因為事發時間在下午，世界許多地區正沉睡在夢鄉中。

澳洲規模最大的金融機構澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）告訴法新社，聯邦銀行和澳洲其他許多大型金融機構也受到影響。

雪梨時間下午2時10分左右發生當機，澳洲郵政服務和維珍澳洲航空（Virgin Australia）網站也掛點。

維珍澳洲航空在聲明中表示：「因為阿卡邁內容遞送系統的關係，維珍澳洲航空是發生當機的許多組織中其中一個。」

澳盛銀行（ANZ）發言人告訴法新社，這件事情與「外部服務提供商有關」，但「很快就恢復連線了，受影響最大的服務也恢復運作」。

阿卡邁提供一系列類似資訊科技（IT）的產品，用來提升網路效能和安全。

總部位於麻州劍橋的阿卡邁沒有具體說明是何種產品造成的問題，但有一家公司通報，它是使用阿卡邁的產品進行「IT網路驗證」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1100617

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
17.55%82.45%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
90.94%9.06%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
12.99%87.01%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
47.6%52.4%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀