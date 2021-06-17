變種病毒太強？印尼350醫護接種「科興疫苗」後確診

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澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）流行病學家布迪曼（Dicky Budiman）認為，Delta變種病毒擁有較強的傳播能力，據目前的數據，印尼大多數醫護都接種了科興疫苗，這款疫苗對抗Delta病毒的能力如何仍待研究。
《路透社》引述印尼組織的數據統計，中爪哇省只少有5名醫生、1名醫護人員已經接種科興疫苗但仍死於新冠肺炎，其中1名病歿的醫生本身有基礎疾病。雅加達放射科醫生西蒂帕拉托摩（Prijo Sidipratomo）表示，當地至少有6名已接種疫苗的醫生感染新冠肺炎住院，其中1人正在重症病房接受治療。
報導續指，除了Delta病毒導致印尼疫情升溫之外，上個月的穆斯林開齋節可能也是造成病毒傳播的原因之一。開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，當時印尼衛生部就預計疫情將在6月中旬出現高峰，每日確診案例可能增加50%，達到7000例至8000例。昨（16）日印尼病毒檢測陽性率超過23%，每日新增約1萬例，創下2月下旬以來新高。
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