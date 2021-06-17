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變種病毒太強？印尼350醫護接種「科興疫苗」後確診

▲印尼衛生官員表示，至少有350名醫護人員接種科興疫苗後仍確診新冠肺炎。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）
▲印尼衛生官員表示，至少有350名醫護人員接種科興疫苗後仍確診新冠肺炎。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-17 19:06:55

印尼當地接種的新冠疫苗主要是中國科興（Sinovac）或AstraZeneca（AZ）疫苗，至今已施打3260萬劑新冠疫苗，完整接種人數約1170萬人，佔總人口4.3%。雖然政府推動疫苗接種工作，當地的確診人數仍在持續增加，當地官員表示有約350名醫護人員在接種科興疫苗仍然確診，引起外界對疫苗效力的關注。

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《路透社》報導，印尼中爪哇省古突士（Kudus）衛生官員伊斯摩尤（Badai Ismoyo）表示，這350人大部分為無症狀感染者或輕症者，但有約10多人血氧下降需要住院治療。醫護人員是印尼政府1月推動疫苗接種時，列入首波接種名單的族群，據印尼醫護協會（IDI），幾乎所有人接種的都是科興疫苗。中爪哇省當地主要傳播的為Delta（俗稱印度變種）病毒，當地的病房佔用率已經達到90%以上。

澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）流行病學家布迪曼（Dicky Budiman）認為，Delta變種病毒擁有較強的傳播能力，據目前的數據，印尼大多數醫護都接種了科興疫苗，這款疫苗對抗Delta病毒的能力如何仍待研究。

《路透社》引述印尼組織的數據統計，中爪哇省只少有5名醫生、1名醫護人員已經接種科興疫苗但仍死於新冠肺炎，其中1名病歿的醫生本身有基礎疾病。雅加達放射科醫生西蒂帕拉托摩（Prijo Sidipratomo）表示，當地至少有6名已接種疫苗的醫生感染新冠肺炎住院，其中1人正在重症病房接受治療。

報導續指，除了Delta病毒導致印尼疫情升溫之外，上個月的穆斯林開齋節可能也是造成病毒傳播的原因之一。開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，當時印尼衛生部就預計疫情將在6月中旬出現高峰，每日確診案例可能增加50%，達到7000例至8000例。昨（16）日印尼病毒檢測陽性率超過23%，每日新增約1萬例，創下2月下旬以來新高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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