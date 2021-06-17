美若升息衝擊全球金融市場　楊金龍點名新興市場影響大

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楊金龍分析，這次美國聯準會新聞稿發布後，市場都認為較趨向鷹派，原認為2024年才會升息，這次從利率點狀圖可發現，好像會提前到2023年底前升息，而且可能不只升息1次，一般認為會有2次，甚至可能提前在2022年就升息，這也使得美國10年期公債利率也跟著彈升，而當資金流出，美元需求增加，美元就會走強，新台幣兌美元走勢也會受到壓抑。
至於今日央行理監事會是否也有討論到台灣升息時點，楊金龍認為美國利率已低到零，甚至是負的，必須要有前瞻指引來讓市場相信，但台灣並沒有像美國的情況，不必要就升息時點做前瞻性指引，目前1個月操作利率還有0.34%，而且貨幣政策架構及傳遞機制都很好。
此外，楊金龍表示台灣也沒有像美國通膨問題，台灣5月CPI年增率2.48%，5月之前才1.39%，主要是石油驗機票因素，才導致CPI顯著上升，預計今年通膨高點在第2季，之後會慢慢下來，石油基期因素會消失，他認為我國通膨率是很溫和。楊金龍強調，台灣是否提前升息受到國際因素及國內經濟金融情況做考量。
對於美國貨幣政策若提早轉向可能帶來的衝擊，楊金龍坦言會影響全球金融市場，因為升息會影響資金移動，進而影響股匯市。若以金融危機後，美國縮減債券購買規模的情況來看，新興市場負債多市場受影響最大，但因台灣因是債權國，即便對台灣金融市場造成一些影響，不至於像新興國家那樣。至於升息是否影響企業生產力，楊金龍覺得基本上目前利率還是在相對低檔，還是維持寬鬆貨幣政策，即使明年底以前，台灣升息1碼，對國內企業生產成本也不至於造成多大的壓力。