鬧血荒！熱血企業提供公假鼓勵員工挽袖捐血

受到新冠肺炎疫情影響，降低民眾捐血意願，也造成血液庫存警戒，熱血企業得知此訊息，特地向台南捐血中心提出申請，將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團高雄、台南、嘉義等地南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動，短時間內就有共有58位員工參與。
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台南捐血中心表示，疫情爆發後，原本有一些接洽中的捐血活動因考量群聚風險也先後取消，影響血量的補充，但醫院每週提領的需求還是需要，因此發出缺血的消息，沒想到清景麟建築團隊就主動聯繫可以讓員工響應，甚至還讓員工從高雄等地一起來響應，並做好分流規劃，覺得十分暖心。
清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，企業社會責任本來就是「取之社會，用之社會」，只要是對台灣有幫助，讓社會更好的事，都很樂於響應，為了鼓勵民眾也積極加入捐血行列，將提供4000張麟咖啡儲卡的捐血禮品，希望各界能共襄善舉。
台南捐血中心呼籲想捐血的民眾，可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，配合防疫也採分流管理等相關措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。