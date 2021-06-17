鬧血荒！熱血企業提供公假鼓勵員工挽袖捐血

受到新冠肺炎疫情影響，降低民眾捐血意願，也造成血液庫存警戒，熱血企業得知此訊息，特地向台南捐血中心提出申請，將捐血車開到公司場地，鼓勵全集團高雄、台南、嘉義等地南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動，短時間內就有共有58位員工參與。





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▲想捐血的民眾可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，配合防疫也採分流管理等相關措施。（圖／清景麟建築團隊提供）

× ▲想捐血的民眾可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，配合防疫也採分流管理等相關措施。（圖／清景麟建築團隊提供）

▲企業提供員工公假以及營養品補充，支持捐血行動。（圖／清景

× ▲企業提供員工公假以及營養品補充，支持捐血行動。（圖／清景

台南捐血中心呼籲想捐血的民眾，可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，配合防疫也採分流管理等相關措施。



