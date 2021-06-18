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新加坡本土案例又攀升　下週擴大放寬措施恐生變

▲新加坡17日新增20起社區案例，是2週以來的新高；官員指出，有地方可能已出現非常大的感染群，當局正評估下階段放寬措施時機。原定下週起開放餐廳內用等措施恐因此生變。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡17日新增20起社區案例，是2週以來的新高；官員指出，有地方可能已出現非常大的感染群，當局正評估下階段放寬措施時機。原定下週起開放餐廳內用等措施恐因此生變。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-18 05:56:39

（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）新加坡今天新增20起社區案例，是2週以來的新高；官員指出，有地方可能已出現非常大的感染群，當局正評估下階段放寬措施時機。原定下週起開放餐廳內用等措施恐因此生變。

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新加坡日前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情升溫，星政府於5月16日起加強各樣防疫措施後，疫情逐漸穩定，自6月14日起分2階段鬆綁防疫措施。第一階段措施包括社交聚會人數限制放寬至最多5人，原訂21日起邁入第2階段，允許餐廳內用等風險較高的活動。

不過，隨著當地疫情出現變化，新加坡下週擴大放寬防疫措施的計畫恐生變。星國單日新增確診案例一度連續7天維持個位數，但13日增至10起，隨後幾天的單日新增本土案例都有10多起，今天更達20起，是2週來的新高。

星國近期本土案例增加主要與紅山景市場與熟食中心（Bukit Merah View Market & Hawker Center）的感染群有關，累積至少有39起案例，包括小販、工作人員、顧客及相關密切接觸者，其中有確診者初步驗出被最早源自印度的Delta變種病毒株感染。該地點自16日至26日關閉，進行深度清潔。

新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財透過臉書發布影片表示，紅山很可能已出現非常大的感染群，不僅是市場和小販中心，周圍地區也出現確診案例；同時，隱藏在社區中的案例可能隨之增加。

他說：「有鑒於最新的疫情發展，我們正在評估下階段放寬防疫措施的時機與範圍。」抗疫工作小組正與公衛專家一起評估情況，很快會宣布相關細節。

星媒報導，有專家表示，小販中心這類室外空間不該有這麼多確診案例，以目前情況來看，延後恢復餐廳內用至少2週，待確診病例下降後是比較好的做法。但也有專家持不同意見，認為不需要延後開放餐廳內用，新加坡雖然確診病例數上升，但未給醫療系統造成壓力。

新加坡衛生部今天表示，境內新增20起社區病例，另有7起境外移入。全國累計6萬2366人確診；目前病故人數維持34人。（編輯：黃自強）1100617

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