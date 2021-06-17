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防疫宅在家就是要追劇　紅毛城搖桿式消防警鈴首次曝光

▲淡水紅毛城主堡2樓露臺的搖桿式火災警報器，不同於現代的按壓式，當時是手動轉圈，特殊的警鈴聲首次曝光。（圖／記者陳志仁攝）
▲淡水紅毛城主堡2樓露臺的搖桿式火災警報器，不同於現代的按壓式，當時是手動轉圈，特殊的警鈴聲首次曝光。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-17 21:05:38

防疫宅在家就是要追劇！新北市立淡水古蹟博物館趁防疫休館的期間，推出系列影片，首集跟風夯劇《火神的眼淚》，特別介紹古蹟鮮為人知的搖桿式火災警報器，從未曝光過的警報聲，獨家發聲中！

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淡水古蹟博物館即日起推出「沒人在乎的淡古事件簿」的系列導覽影片，影片由館內的專業導覽員，使用華語、閩南語、日語、英語等語種，分別介紹淡水紅毛城、前清英國領事官邸、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺、淡水海關碼頭，及淡水日本警官宿舍等古蹟小秘密；還有館員親自上陣演出，內容活潑有趣，適合全家大小一同欣賞與探究，更多資訊請搜尋淡水古蹟博物館的臉書粉絲專頁，或追蹤淡水古蹟博物館IG。

淡古館長黃麗鈴說，首部主題介紹淡水紅毛城主堡2樓露臺的搖桿式火災警報器，紅色圓形的警報器藏置於門後，不同於現代的按壓式，當時是手動轉圈，特殊的警鈴聲首次曝光，響徹雲霄；除警報器外，前清英國領事官邸1樓左右迴廊與室內部份天花板採「波浪形鐵板拱構造」，是19世紀末的新興建築技術，具防火功能，還藏有1個英國製滅火器，上面以英文標示使用說明，雖這個1949年製造的滅火器已無法使用，仍可一窺當年對防災的重視與規劃。

黃麗鈴指出，若影片還無法滿足，推薦至數位博物館觀看3D室內及戶外空間環景；其實認識古蹟的方式百百種，希望透過不同的方式及媒介，讓大家深入淺出地了解歷史，目前正處於全民防疫期，不能外出遊玩參觀，淡水古蹟博物館以線上的影片來幫大家解悶，並利用各種的語言分享秘辛，只要在家裡動動手指、滑滑手機，就能認識更多的古蹟風貌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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