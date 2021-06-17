防疫宅在家就是要追劇　紅毛城搖桿式消防警鈴首次曝光

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淡古館長黃麗鈴說，首部主題介紹淡水紅毛城主堡2樓露臺的搖桿式火災警報器，紅色圓形的警報器藏置於門後，不同於現代的按壓式，當時是手動轉圈，特殊的警鈴聲首次曝光，響徹雲霄；除警報器外，前清英國領事官邸1樓左右迴廊與室內部份天花板採「波浪形鐵板拱構造」，是19世紀末的新興建築技術，具防火功能，還藏有1個英國製滅火器，上面以英文標示使用說明，雖這個1949年製造的滅火器已無法使用，仍可一窺當年對防災的重視與規劃。
黃麗鈴指出，若影片還無法滿足，推薦至數位博物館觀看3D室內及戶外空間環景；其實認識古蹟的方式百百種，希望透過不同的方式及媒介，讓大家深入淺出地了解歷史，目前正處於全民防疫期，不能外出遊玩參觀，淡水古蹟博物館以線上的影片來幫大家解悶，並利用各種的語言分享秘辛，只要在家裡動動手指、滑滑手機，就能認識更多的古蹟風貌。
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