疫情燒搶打疫苗！疫苗險賣56萬張 這3家有身故喪葬補償
國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，從5月15日至今累計確診人數達12297人，也掀起搶打疫苗，卻也傳出不少疑似疫苗致死案例，而目前國內共有4家產險公司推出疫苗險，並隨著疫苗開打而熱賣。根據金管會統計，截至6月16日止，疫苗險承保件數達56.2萬件，保費收入1.61億元，較5月底增加了25.3萬件左右，等於這半個月來，每天平均賣出1.58萬張的疫苗險，但目前只有安達、兆豐、和泰產險的疫苗險有提供身故喪葬費用補償金。
記者顏真真/台北報導
2021-06-17 21:18:40｜2021-06-17 21:19:01
根據金管會保險局統計，到6月16日為止，產險業共承保674萬件防疫保單，保費收入達38.72億元，已理賠3522件，理賠總額2.72 億元，其中今年熱賣的台灣產物防疫神單，就理賠2429件，占所有防疫保單理賠件的近7成，理賠金額有2.4億元，占比更高達8成8。
七外，由於本土疫情延燒，民眾接種疫苗意願大增，疫苗險也跟著熱賣，目前國內共有4家產險業者包括富邦、安達、兆豐及和泰有推出疫苗險，根據保險局統計，目前累計承保件數達56.2萬件，較5月底大增25.3萬件，保費收入1.61億元，理賠件數僅有2件，理賠金額1.1萬元。
不過，由於近日國內進一步開放85歲以上長者接種AZ疫苗，也傳出多起疑似打疫苗致死案例，而目前除富邦產以外，其餘3家都有給付身故喪葬費用保險金，只是各公司也有承保年齡限制，像富邦產為3歲以上至75歲，安達產險為16歲至70歲，兆豐產險為15歲至75歲，和泰產險為20歲至65歲，因此，若為85歲以上長者，並不在目前疫苗險承保年齡範圍內。
至於若施打疫苗後身故，意外險是否有理賠？保險局表示意外傷害事故是指非因疾病引起的外來突發事故，是否理賠要看個案認定，檢視死亡原因是否為非因疾病引起的外來突發事故導致。
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