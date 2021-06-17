藍「案海戰術」拖紓困協商　綠批：內容怪異反成防疫破口

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游錫堃也說，各黨團提了542案，要求通過這些案件才讓紓困預算過關，他一定會努力在今天完成朝野協商。照今天的進度，可能要到午夜，就算要通宵協商，也希望今天可以完成審查，明天通過預算。
對於今日協商過程，民進黨內人士感到不解與不滿。該人士表示，整個紓困預算是要救急，但國民黨預算協商的過程當中，多提出300多個案子，其中更要求如衛福部長陳時中等行政官員必須在場，「用『案海』把人困在立法院，許多重要防疫工作會議因此延宕，擺明就是拖累防疫」。
該人士也說，國民黨提的300多個案海內容可謂「光怪陸離」，甚至還造成一些防疫破口。舉例來說，國民黨立委葉毓蘭提出，欲凍結補助防疫旅館費用43億8665萬的十分之一，但因為預算協商過程中有所退讓，變成要凍結業務費用750萬的十分之一，還要求交通部向交通委員會專案報告始得動支。
該人士無奈指出，防疫旅館是地方防疫重要的一環，今天這樣凍結預算，還要求報告才能動支，就程序上就必須要等到下個會期，至少拖到8月之後，「對紓困來講，根本無法即時派上用場，這金額雖然不多，但這是中央地方推動防疫工作的重要費用，此舉根本就是國家的防疫破口」。
該人士也說，多名藍委在今日協商的過程中，幾乎是用咆哮、辱罵的方式面對防疫官員，「動不動就大小聲，且沒有針對預算內容有正當理由，放眼全球民主國家，沒有在野黨是這樣防疫的，很難想像這樣的狀況在台灣發生」。
立委周春米今日晚間也對國民黨的提案發表看法，她指出，紓困預算攸關現在疫情期間國人的生計，大家都非常急。國民黨這時候該展現的態度應該是「共赴國難」，而不是「杯葛刁難」，臨時會就到18日而已，希望朝野團結讓紓困預算過關。