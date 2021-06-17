三級警戒解除前　黃文益呼籲台電暫緩實施夏季電價

疫情進入三級警戒已有近一個月時間，民進黨高雄市議員黃文益今指出，這段時間以來不但學生配合停課在家不停學，許多上班族也都改為在家辦公，加上天氣漸趨炎熱，使得不少民眾的家庭用電不得已大幅上升，若6月起台電又以夏季電價計費，恐又會加重人民負擔，呼籲台電在三級警戒解除前暫緩實施夏季電價，協助人民挺過疫情難關。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-17 23:09:13
黃文益表示，目前全國疫情仍維持在三級警戒，不但學生配合政策停課在家，許多上班族也開始在家辦公，民眾待在家的時間拉長，本已造成家庭用電需求上升，如今天氣又越來越炎熱，民眾在家若不開冷氣，實在難以應付台灣夏季動輒超過攝氏35度的高溫，三級警戒期間，許多民眾的收入已經大不如前，甚至需要政府紓困或是貸款才能度過難關，如果此時台電再以夏季電價計費，對民眾而言將是一筆不小的負擔。
黃文益指出，根據台電的夏季用電計價級距，一般家庭的夏季用電只要達到121度至330度之間，每度電就會比非夏季電價貴上0.28元，且價差會隨著度數增加而越來越大。以一個每月用電550度的正常家庭來計算，非夏季電價時，單月電費約為2167元，改以夏季電價計費後，則會提高到2640元，等於每個月得多花上473元。
黃文益強調，民眾宅在家中深居簡出，就是為了配合政府的防疫政策，對於隨之衍生的額外成本，政府與國營事業應該要與民眾共同面對及承擔，呼籲台電在三級警戒期間暫緩實施夏季電價，藉以紓解人民負擔，幫助國人一起度過難關。