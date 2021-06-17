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病毒不只攻擊肺！年輕患者「1處」容易中鏢　醫揭6大症狀

▲全台住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」針對新冠肺炎是否會有呼吸道以外症狀整理出研究結果，盤點病毒在人體可能會有的6大類型的病症。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
▲全台住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」針對新冠肺炎是否會有呼吸道以外症狀整理出研究結果，盤點病毒在人體可能會有的6大類型的病症。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 23:37:07

全台新冠肺炎確診病例已突破1.2萬人，國內進入施打疫苗的抗疫下半場，國人除了好奇全台防疫三級警戒是否能順利在6月28日降級外，也有民眾針對新冠肺炎是否會有呼吸道以外症狀產生疑慮，由全台住院醫師組成的團隊「實證醫學救台灣」對此也整理了一篇四月底發布的系統性回顧研究，指出病毒在人體可能會有下列6種類型的病症。

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▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
肺部與呼吸道

肺部是新冠肺炎病毒密度最高、最主要侵犯的器官。罹患新冠肺炎後最常見的病理學即是瀰漫性的肺泡損傷，造成氣體交換受到阻擋。在大部分的案例中氣體交換的影響會在約6個月內恢復，越早開始治療，恢復的狀況就越好。但在症狀出現的第一週急性期是最關鍵的治療介入時期，若治療一周後仍無改善，代表疾病的預後較不理想。此外，在症狀出現約一周左右，可能導致呼吸功能的急遽變化，甚至可能導致入住加護病房。

凝血功能

新冠肺炎將會導致患者的凝血功能異常，導致高凝血狀態病容易形成血栓。幾乎所有患者都會形成肺部內皮細胞的受損以及血栓栓塞性疾病。

腸胃道

相較之下，新冠肺炎對於腸胃道的影響較為少見，但仍有少數患者會出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。

▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權，對此，台大兒童醫院院長黃立民則表示，「數字算是合理且符合預期的，不要關起門來自嗨」。（示意圖／取自pixabay）
▲疫苗施打成為目前台灣抗疫的關鍵。（示意圖／取自pixabay）
神經系統

約有10%左右的病例會發現輕度的腦膜炎或腦炎，也可以解釋為何部分重症患者會產生神經學症狀與精神狀態的感變。然而，患者從急性期恢復，且體內病毒量也消失之後，仍會產生數週到數個月的後遺症，包含疲勞、記憶力減退、注意力不集中、嗅覺喪失等，被稱為「新冠後症候群」。

皮膚

皮膚病變主要發生在無症狀至輕度疾病的年輕患者中，並且表現出廣泛的臨床表現，包括皮膚紅疹、蕁麻疹、水泡和像其他病毒性疾病一樣的青斑樣皮疹。皮膚相關症狀會隨著感染的恢復而消失。

腎臟

部分患者會有腎衰竭以及急性腎小管壞死等症狀，但亦有研究指出患者死後的腎臟解剖中並無明顯的發現。

▲目前國內已累計460例死亡案例，對此，身心科醫師黃偉俐提醒大家，雖然確診數與死亡數都已下降，但「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」還是要特別小心。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情尚未平息，全台民眾仍得盡速施打疫苗，持續把關自身健康。（圖／NOWnews資料照片）
至於近日確診數趨緩，國人關注6月28日是否能順利降級，衛福部疾管署長周志浩表示全球疫情仍嚴峻，病毒變異株快速傳播，因此邊境還是要嚴管；國內疫情雖有趨緩，但目前三級警戒還是必須要維持，並呼籲能施打疫苗的國人盡速施打。（編輯：楊智傑）

【本文資料來源由 實證醫學救台灣 團隊授權轉載，非經同意請勿任意轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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