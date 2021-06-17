病毒不只攻擊肺！年輕患者「1處」容易中鏢　醫揭6大症狀

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▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）

× ▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）

肺部與呼吸道

在症狀出現約一周左右，可能導致呼吸功能的急遽變化，甚至可能導致入住加護病房。

凝血功能

腸胃道

▲疫苗施打成為目前台灣抗疫的關鍵。（示意圖／取自pixabay）

× ▲疫苗施打成為目前台灣抗疫的關鍵。（示意圖／取自pixabay）

神經系統

皮膚

主要發生在無症狀至輕度疾病的年輕患者

腎臟

▲疫情尚未平息，全台民眾仍得盡速施打疫苗，持續把關自身健康。（圖／NOWnews資料照片）

× ▲疫情尚未平息，全台民眾仍得盡速施打疫苗，持續把關自身健康。（圖／NOWnews資料照片）

實證醫學救台灣