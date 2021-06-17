病毒不只攻擊肺！年輕患者「1處」容易中鏢　醫揭6大症狀

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肺部與呼吸道
肺部是新冠肺炎病毒密度最高、最主要侵犯的器官。罹患新冠肺炎後最常見的病理學即是瀰漫性的肺泡損傷，造成氣體交換受到阻擋。在大部分的案例中氣體交換的影響會在約6個月內恢復，越早開始治療，恢復的狀況就越好。但在症狀出現的第一週急性期是最關鍵的治療介入時期，若治療一周後仍無改善，代表疾病的預後較不理想。此外，在症狀出現約一周左右，可能導致呼吸功能的急遽變化，甚至可能導致入住加護病房。
凝血功能
新冠肺炎將會導致患者的凝血功能異常，導致高凝血狀態病容易形成血栓。幾乎所有患者都會形成肺部內皮細胞的受損以及血栓栓塞性疾病。
腸胃道
相較之下，新冠肺炎對於腸胃道的影響較為少見，但仍有少數患者會出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。
神經系統
約有10%左右的病例會發現輕度的腦膜炎或腦炎，也可以解釋為何部分重症患者會產生神經學症狀與精神狀態的感變。然而，患者從急性期恢復，且體內病毒量也消失之後，仍會產生數週到數個月的後遺症，包含疲勞、記憶力減退、注意力不集中、嗅覺喪失等，被稱為「新冠後症候群」。
皮膚
皮膚病變主要發生在無症狀至輕度疾病的年輕患者中，並且表現出廣泛的臨床表現，包括皮膚紅疹、蕁麻疹、水泡和像其他病毒性疾病一樣的青斑樣皮疹。皮膚相關症狀會隨著感染的恢復而消失。
腎臟
部分患者會有腎衰竭以及急性腎小管壞死等症狀，但亦有研究指出患者死後的腎臟解剖中並無明顯的發現。
至於近日確診數趨緩，國人關注6月28日是否能順利降級，衛福部疾管署長周志浩表示全球疫情仍嚴峻，病毒變異株快速傳播，因此邊境還是要嚴管；國內疫情雖有趨緩，但目前三級警戒還是必須要維持，並呼籲能施打疫苗的國人盡速施打。（編輯：楊智傑）
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