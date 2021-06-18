美國投入880億元研發新冠藥物　目標年底問世

新冠肺炎肆虐全球一年多，雖然多款疫苗已陸續問世，但目前仍未有專門的治療藥物。為了防疫並做好長期抗戰的準備，繼投入大筆資金研發疫苗後，美國政府又將砸32億美元(折合新台幣約880億)，用於加速候選藥物的臨床試驗，以及開發新藥，若順利，可望於今年底問世。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-18 07:40:12
根據《紐約時報》報導，儘管具防護力的疫苗已經在多國開始接種，但病毒仍可能成為一種永久性的威脅。去年美國政府斥資18億美元投入的「神速行動」(Operation Warp Speed)，雖然在短時間內就催生出高度有效的新冠疫苗，但當時該計畫將重點放在疫苗多過於治療藥物，所以現在必須投入其他資金填補這塊空缺，或許可在未來幾年拯救更多人命。
報導指出，到目前為止，有款藥物對新冠住院患者的療效還算顯著，就是瑞德西韋(Remdesivir)，不過隨著研究人員發現其在治療過程時的一些缺點，顯示瑞德西韋並不完全適用於治療新冠肺炎。
美國國家過敏暨傳染病研究所主任佛奇博士(Anthony Fauci)17日表示，這筆資金將加速挹注給一些有潛力的候選藥物，資助其臨床試驗，目標是開發出有效藥物，在感染的最初幾天就阻斷病毒的滋生與傳播。報導也提到，這項計畫不只針對這次的新冠病毒，也包括未來若再有其他引起大流行的病毒出現時，也能快速研發出治療藥物。
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