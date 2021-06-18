名家論壇》黃創夏／請公布《疫苗第二順位施打》官員清單

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想都想不到我們台灣人民竟然這麼「有福氣」，竟有著「7000大軍」在運籌帷幄當軍師（就是不在第一線的意思），他們都是「維持防疫體系運作之中央與地方政府重要官員」，因為被認為是非常、非常、非常的「重要」，所以都被列入政府說要「保護個資」而不能公布名單的「疫苗接種第二類施打對象」。
這份第二類施打對象清單，據中央指揮中心公布共有16萬2千人，包含了「衛生單位第一線防疫人員」、「港口與海關第一線工作人員」、「執行居家檢疫可能接觸染疫者之第一線工作人員」、「執行第一線清消環保工作人員」、「協助防疫之軍人和警消人員」，他們為了保護台灣人民，都在第一線冒著不可知的危險，有疫苗絕對應該優先保護它們！
但是，在那些勞苦功高的第一線無名英雄之外，竟然有高達「7000名」的「維持防疫體系運作之中央與地方政府重要官員」，這些「無名官員」真是太讓人民瞠目結舌了！
如果，我們台灣真的有「七千名」如此重要而不可或缺之運籌帷幄（就是不用到第一線親冒矢石和風險的意思啦）的「防疫軍師」，台灣怎麼可能才出現「華航諾富特破口」，就好像被敵人攻入山海關，病毒一馬平川如入無人之境，瞬間侵擾台灣全境！
7000位不能公布清單的「維持防疫體系運作之中央與地方政府重要官員」，太扯了。
在公元2000年台灣第一次政黨輪替的時候，這是台灣史無前例的時刻，很多人也很擔心國家是否能夠在交接過程當中順暢運作，那時包含了國家安全、台海防衛、財政金融、社會治安、經建發展、水電能源、交通運輸、衛生防疫、教育文化、科技研發‧‧‧台灣所有大大小小領域，被說是將有「一百五十位維持運作之最重要政務官」必須在最快時間內就定位，才能確保維持國家的運作。
「150政務官就定位，就能夠確保維持國家所有運作」 vs. 「7000位維持防疫體系運作之中央與地方政府不能說出名字的重要官員」，這樣的鬼扯，中央指揮中心的陳宗彥，竟還敢用「涉及個資保護」為由，拒絕透露這些對國家如此「重要」人員的名單！
說穿了，這個「不能說的7000人」當然一定有中央指揮中心、各地衛生單位等等重要防疫不可或缺的官員，但是，遮遮掩掩，誇張的7000大軍數字，更讓人民質疑：「第二類優先施打對象」其中，必有許許多多「特殊的人與人關係」丶「權與權的連結」？
身為國家的公務員當然有「個資保護」，但是請不要忘記：民主國家公務人員只能依法設置丶所有的職掌都是法有明定，CDC不需要公布個別的人名，請公布哪些職務被列入名單，以供全民來檢驗他們列入的合理性，這是身為公僕該向真正的國家主人「人民」負責的義務，所以財產也是個人隱私，但公務員有在必要時揭露的義務！
為什麼遮遮掩掩，不敢公布匪夷所思的「7000防疫軍師」清單？說穿了，就是一種「好東西要和好朋友分享」的剽竊心態！
民主憲政中，包含總統與政府其實都應該只是「受託執行政權」的「法定代理人」，國家機器所有的分官設職，都是法治和制度一環，也都是依法授權的「功能代理人」，都受到法令的制約與保障。
但是，要是任何一個執政者自我沉溺在「統治者幻覺」下，就會扭曲「權利」與「權力」的分際！
他們將會從「代理人」變成了「所有人」。
這樣子就會有「家天下」的狂妄自大，國家是「家業」，官位、資源，當然可以「好東西要和好朋友分享」、官位、資源、和「疫苗」也都是變成他們做人情的工具！
我這樣說，很刺耳嗎？確實很刺耳！
但是這是民主法治國家的基本原則，所以特別在此奉勸指揮中心，如果不想被質疑，就請公布「第二類施打對象」中，那個不可思議、數量之多的「7000名『維持防疫體系運作之中央與地方政府重要官員』的職務清單」吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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