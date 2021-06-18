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眼紅？國台辦酸日贈台「快過期疫苗」　日網怒：心胸狹窄

▲中國國台辦發言人馬曉光指出「日本贈台灣快要過期的疫苗」，引起日本網友熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光指出「日本贈台灣快要過期的疫苗」，引起日本網友熱議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-18 10:09:14｜2021-06-18 10:09:46

日本在6月初捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），為台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來及時雨，讓不少台灣網友相當感動，不過多次放話要「援助」台灣疫苗的中國國台辦卻相當眼紅。中國國台辦發言人馬曉光16日開酸，指出日本贈台的是快過期的疫苗，話一出口讓日本網友全都氣炸，痛批中國「心胸狹窄」。

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日本在6月4日贈台灣124萬劑AZ疫苗，針對此事，中國國台辦發言人16日時表示「我們也注意到台灣媒體的報導，日本的這批疫苗是日本人不打的、快要過期的疫苗，而且台灣媒體也報導，有民眾是打後出現嚴重不良反應。」

馬曉光的發言被日媒轉述報導後，馬上引起日本網友熱議，有人說「完全沒有大國風度」、「心胸狹窄」、「送過去馬上打會有什麼問題嗎？」不少人認為「在效期內施打，證明有效果就好」，更有人開酸「儘管AZ疫苗確實有些問題，但在全世界可是比中國的疫苗來的更有人氣」、「連中國人都不想打中國的疫苗」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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