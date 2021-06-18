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影／如廁突看見「門縫下有手」　原來是小黑貓來討抱抱！

▲奴才上廁所時，看到門縫下鑽出一隻小黑貓！（圖／AP＋Newsflare授權提供） 
▲奴才上廁所時，看到門縫下鑽出一隻小黑貓！（圖／AP＋Newsflare授權提供） 

文/寵毛網

2021-06-18 22:00:00

有沒有這麼急！小奶貓們非常黏人，一天除了吃飯時間，都喜歡窩在奴才身邊撒嬌，絲毫不打算給人類一點個人空間。國外一名網友某天正在上廁所，醞釀到一半時，發現門縫下出現隻黑色小手，不停掙扎地朝人類的方向扭動，不一會兒，全身毛茸茸的小黑貓毫無顧忌地鑽了進來，抬頭看看人類，無辜的表情彷彿在說：「你在幹嘛？抱抱我嘛！」。

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▲小黑貓：嘿咻嘿咻！偶想進來！（扭）（圖／AP＋Newsflare授權提供） 
▲小黑貓：嘿咻嘿咻！偶想進來！（扭）（圖／AP＋Newsflare授權提供） 
▲小黑貓：嘿嘿！我厲害吧？（圖／AP＋Newsflare授權提供） 
▲小黑貓：嘿嘿！我厲害吧？（圖／AP＋Newsflare授權提供） 
這段影片拍攝於今年2月，位在美國威斯康辛州的這名奴才關起廁所門，打算與馬桶來場私密的「深度交流」，正當人類準備醞釀時，眼前的門縫突然伸出一隻小毛手，還逗趣地左右搖擺，像是在探路，確認沒有障礙後，小貓咪將頭往縫里塞，整顆小貓頭就出現在廁所中，也不在乎人類正在做什麼，執拗地就想進入，小黑貓也不愧對「貓是液體」的稱號，牠成功進入廁所，並毫無罪惡感地走到人類腳下喵一聲，彷彿在討抱抱。

這隻小黑貓非常不喜歡獨處，所以才黏人地連廁所都跟，甚至奴才都說：「很快就會出來啦！」，可貓貓顯然一秒鐘都不想等！如此可愛又黏人的小貓在網路上博得許多網友的喜愛，大家回覆說：「貓：隱私是什麼東西，我從沒聽過！」、「奴才這是在廁所觀看了一齣大衛魔術欸＠＠」、「半夜看到這樣會嚇死」、「貓貓太黏人啦！」。（編輯：李惠婷）

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