我國與美合作代工疫苗？許智傑：盼盡量爭取加惠世界

美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）17日表示，美國與台灣正密切合作，確保美方捐贈的75萬劑疫苗符合台灣規範，費德瑋也透露，雙方有在洽談台灣代工疫苗的可能。對此，民進黨立委許智傑表示，非常樂觀其成，也希望政府盡量去爭取；民進黨立委陳亭妃也說，我國在生技、公衛都得到世界各國認同，希望能夠合作。

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美國參議院外委會亞太小組17日召開聽證會，邀請費德瑋等官員出席，談及美國宣布捐贈台灣的75萬劑疫苗，費德瑋表示，他無法提供確切運送的時程，但美台雙方正密切合作，他預期在很短時間內疫苗就會運送抵達。

費德瑋也談到，美國總統拜登說過要與盟友夥伴合作，讓美國成為「疫苗兵工廠」（arsenal of vaccines），而台灣確實有這方面能力，「目前有進行談話，看我們能怎麼跟台灣還有其他國家合作」。

許智傑對此表示，非常樂觀其成，因為疫苗就是上戰場對抗病毒的武器，疫苗工廠美台合作，也希望我國盡量去爭取，這個是加惠台灣也加惠世界。

陳亭妃也說，台灣在生技、公衛領域都得到世界各國認同，大家知道跟台灣合作是安全的，希望這個合作能成功，讓我們台灣人民有更多選擇機會，可以靠自己就得到相關疫苗，不論合作代工或國產，這都屬於國家戰力一部分。