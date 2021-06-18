COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孫天勤駕殲7投奔南韓　創共軍投誠最高階軍官

▲解放軍殲7戰機。(圖／國防部提供)
▲解放軍殲7戰機。(圖／國防部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-18 11:14:41｜2021-06-18 11:28:36

國防部昨（17）日證實7架次共機侵入我西南防空識別區，其中包括4架次殲7戰機。殲7為蘇聯MiG-21戰機的中國版本，曾是共軍最主力戰機，1983年解放軍飛行員孫天勤駕殲7投奔南韓，創下共軍投誠最高階軍官，也讓國軍能夠透過孫天勤的口中瞭解殲7的性能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
MiG-21是蘇聯1950年代研發的單發動機噴射戰機，MiG-21主翼採三角翼設計讓它具備高空、高速靈活操作的性能。1960年初，前蘇聯曾運交15架MiG-21F戰機零組件給中國大陸，並承諾提供技術，協助生產。不過，中蘇在1960年底交惡，蘇聯撤出全部技術人員，MiG-21合作生產計畫因而作罷。大陸只得利用手上的MiG-21F加以拆解、仿製，並稱為殲7(J-7)。首架殲7於1966年初服役，但是由於文化大革命影響，只生產80架殲7就停產。越戰爆發後，中國利用蘇聯轉運交MiG-21戰機給北越的機會，獲得大量技術與資料，並於越戰結束後，於1979年再度生產殲7。

1983年5月，孫天勤擔任殲7戰機的試飛員，由於孫的家人在文化大革命中遭受牽連，讓他萌生駕機投奔離開中國的構想。同年8月7日，孫天勤利用試飛任務從大連機場起飛，駕駛殲7IIA戰機低飛躲過雷達偵測後降落南韓首爾的空軍基地。為了降低飛機重量，途中曾在仁川外海拋棄副油箱，南韓當局還一度誤以為遭受空襲，發布空襲警報。

孫天勤成功投奔南韓後，韓國當局採取「人機分離」政策，將飛機還給中國，孫天勤於8月24日搭乘專機前往台灣，由於他手握共軍最新型戰機機密，國軍擔憂共軍對他不利，途中派遣8架F-5戰機護航專機，直到平安降落台中清泉崗基地。

孫天勤抵台後，由時任參謀總長郝伯村親自迎接，孫天勤成為共軍投誠最高階軍官，獲頒黃金7000兩，成為當時社會名人。著名歌星鄧麗君還特意邀請孫天勤出席她的演唱會，並與其合影留念。隔年，孫天勤與同樣從中國投奔自由的音樂家李天慧結婚，孫妻曾表示，孫天勤最愛的歌手就是鄧麗君。

孫天勤在空軍總司令部情報署任職到副組長退伍，之後曾移民加拿大溫哥華，2008年返台定居。2017年9月30日因肺炎併發敗血病，病逝於台北市三軍總醫院，享壽82歲。國防部為孫在第一館殯儀館舉辦追思會，由時任國防部長馮世寬親自到場致哀。

▲反共義士孫天勤（圖）日前因病逝世，享壽82歲，7日將在台北市立第一殯儀館舉行告別紀念會。圖為孫天勤民國72年自中國大陸駕機先降落韓國後，在韓國召開記者會說明投奔自由經過。（檔案照片）中央社106年10月4日
▲反共義士孫天勤（圖）日前因病逝世，享壽82歲，7日將在台北市立第一殯儀館舉行告別紀念會。圖為孫天勤民國72年自中國大陸駕機先降落韓國後，在韓國召開記者會說明投奔自由經過。（檔案照片）中央社106年10月4日
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.13%85.87%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.32%10.68%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.15%88.85%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
51.73%48.27%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀