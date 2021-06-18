孫天勤駕殲7投奔南韓　創共軍投誠最高階軍官

國防部昨（17）日證實7架次共機侵入我西南防空識別區，其中包括4架次殲7戰機。殲7為蘇聯MiG-21戰機的中國版本，曾是共軍最主力戰機，1983年解放軍飛行員

殲7的性能。

我是廣告 請繼續往下閱讀

MiG-21是蘇聯1950年代研發的單發動機噴射戰機，MiG-21主翼採三角翼設計讓它具備高空、高速靈活操作的性能。1960年初，前蘇聯曾運交15架MiG-21F戰機零組件給中國大陸，並承諾提供技術，協助生產。不過，中蘇在1960年底交惡，蘇聯撤出全部技術人員，MiG-21合作生產計畫因而作罷。大陸只得利用手上的MiG-21F加以拆解、仿製，並稱為殲7(J-7)。首架殲7於1966年初服役，但是由於文化大革命影響，只生產80架殲7就停產。越戰爆發後，中國利用蘇聯轉運交MiG-21戰機給北越的機會，獲得大量技術與資料，並於越戰結束後，於1979年再度生產殲7。