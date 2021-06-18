孫天勤駕殲7投奔南韓　創共軍投誠最高階軍官

國防部昨（17）日證實7架次共機侵入我西南防空識別區，其中包括4架次殲7戰機。殲7為蘇聯MiG-21戰機的中國版本，曾是共軍最主力戰機，1983年解放軍飛行員孫天勤駕殲7投奔南韓，創下共軍投誠最高階軍官，也讓國軍能夠透過孫天勤的口中瞭解殲7的性能。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-18 11:14:41｜2021-06-18 11:28:36
MiG-21是蘇聯1950年代研發的單發動機噴射戰機，MiG-21主翼採三角翼設計讓它具備高空、高速靈活操作的性能。1960年初，前蘇聯曾運交15架MiG-21F戰機零組件給中國大陸，並承諾提供技術，協助生產。不過，中蘇在1960年底交惡，蘇聯撤出全部技術人員，MiG-21合作生產計畫因而作罷。大陸只得利用手上的MiG-21F加以拆解、仿製，並稱為殲7(J-7)。首架殲7於1966年初服役，但是由於文化大革命影響，只生產80架殲7就停產。越戰爆發後，中國利用蘇聯轉運交MiG-21戰機給北越的機會，獲得大量技術與資料，並於越戰結束後，於1979年再度生產殲7。
1983年5月，孫天勤擔任殲7戰機的試飛員，由於孫的家人在文化大革命中遭受牽連，讓他萌生駕機投奔離開中國的構想。同年8月7日，孫天勤利用試飛任務從大連機場起飛，駕駛殲7IIA戰機低飛躲過雷達偵測後降落南韓首爾的空軍基地。為了降低飛機重量，途中曾在仁川外海拋棄副油箱，南韓當局還一度誤以為遭受空襲，發布空襲警報。
孫天勤成功投奔南韓後，韓國當局採取「人機分離」政策，將飛機還給中國，孫天勤於8月24日搭乘專機前往台灣，由於他手握共軍最新型戰機機密，國軍擔憂共軍對他不利，途中派遣8架F-5戰機護航專機，直到平安降落台中清泉崗基地。
孫天勤抵台後，由時任參謀總長郝伯村親自迎接，孫天勤成為共軍投誠最高階軍官，獲頒黃金7000兩，成為當時社會名人。著名歌星鄧麗君還特意邀請孫天勤出席她的演唱會，並與其合影留念。隔年，孫天勤與同樣從中國投奔自由的音樂家李天慧結婚，孫妻曾表示，孫天勤最愛的歌手就是鄧麗君。
孫天勤在空軍總司令部情報署任職到副組長退伍，之後曾移民加拿大溫哥華，2008年返台定居。2017年9月30日因肺炎併發敗血病，病逝於台北市三軍總醫院，享壽82歲。國防部為孫在第一館殯儀館舉辦追思會，由時任國防部長馮世寬親自到場致哀。