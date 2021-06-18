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NBA／籃網只剩KD轟32分　公鹿二當家發威逼進「搶七」

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo和二當家Khris Middleton合繳68分，率隊以104:89獲勝，系列賽追平成3比3，雙方要進行搶七爭奪西區決賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo和二當家Khris Middleton合繳68分，率隊以104:89獲勝，系列賽追平成3比3，雙方要進行搶七爭奪西區決賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-18 11:23:41

次輪系列賽G6，公鹿今(18)日回到主場，「字母哥」Giannis Antetokounmpo和二當家Khris Middleton合繳68分，力抗只有Kevin Durant正常發揮的籃網，終場以104:89獲勝，系列賽追平成3比3，雙方要進行搶七爭奪西區決賽門票。

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沒有退路的公鹿一開賽就展現必勝決心，Antetokounmpo首節獨拿11分，帶領公鹿取得26:19領先，次節Harden卯足全力單節攻下10分緊追差距，無奈籃網僅他和KD以及Blake Griffin得分上雙，火力不足，上半場打完公鹿以59:48領先。

易籃後，換KD發威單節繳出13分，幫助籃網一度追到只差5分，但無奈Harden陷入得分荒，僅靠罰球拿到2分，第三節結束前Middleton連拿6分，公鹿再度拉開雙位數領先。

決勝節，公鹿越打越順手，領先突破20分大關，籃網最後5分鐘放棄掙扎，換下主力KD、Harden等人，畢竟兩大巨頭前役幾乎打滿全場，終場以15分之差獲勝。

字母哥繳出30分17籃板，Middleton攻下全場最高38分，外帶10籃板5助攻5抄截，相當全面成績單，射手Jrue Holiday貢獻21分，3人聯手帶隊贏球。

籃網方面，前役打滿48分鐘的KD依舊表現最好，今天出賽41分鐘仍是全隊之最，攻下32分11籃板，但有7次失誤，Harden下半場消失，出賽40分鐘，只拿16分6籃板7助攻，加上Griffin也僅有12分，無緣逆轉戰局。

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