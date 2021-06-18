台灣爆疫苗之亂　BBC：從「乏人問津」到「奇貨可居」

台灣在5月時爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，除了每天的新增確診數以及病歿人數以外，最受到大眾討論的無非是疫苗話題。《BBC》近日報導指出，台灣近日爆發「疫苗之亂」，並整理了疫苗在台灣從「乏人問津」到「稀缺搶手」的轉變。





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《BBC》17日報導指出，台灣有關疫苗方面的話題受到眾人關注，不論是反對黨質疑政府購買疫苗的速度太慢，還是有地方政府或民間人士要求自行購買疫苗，連中央公佈疫苗接種順序納入新類別族群都會引起民眾熱烈討論，而政府有關於疫苗的資訊也是前所未有的透明。





但在今年4月以前，台灣還處於「本土零確診」的美好時光，社會與經濟活動一切正常，《BBC》指出，當時的新冠疫苗還是「沒人要」的狀態。民眾反應興趣缺缺、意願不高、態度保留，政府已經開始施打疫苗仍然有大多數人不願意接種。報導表示政府好言相勸，甚至推出「疫苗接種假」，但疫苗仍然「乏人問津」。





當時有立法委員質詢衛福部長陳時中，表示民眾對於新冠疫苗心存疑慮，要陳時中「身先士卒」、率先接種，陳時中當時認為自己不應該「插隊」優先接種疫苗。但是陳時中的回應卻被拿出來大作文章。即使後來行政院長蘇貞昌和陳時中帶頭示範接種疫苗，又被造謠「打假針」，讓指揮中心只好公布兩人接種疫苗的照片和影片，來破除假消息。





▲衛福部長陳時中帶頭示範接種疫苗，原先未公開接種過程遭造謠「打假針」。資料照。（圖／指揮中心提供）

不過相隔一到兩個月的時間，台灣就出現了天差地遠的變化。疫苗也從「乏人問津」變成了「奇貨可居」。《BBC》報導提到好心肝爭議事件，指出不僅是台北市的好心肝診所，在新竹、雲林等其他地方都被爆料違規施打疫苗。





面對這樣的「疫苗之亂」，也讓反對黨就像「撿到槍」。國民黨主席江啟臣重砲批評民進黨政府，指出應對疫情最重要的就是要有足夠的疫苗讓民眾施打，如果讓民眾各顯神通去搶，就會造成所謂的特權。報導也指出有名嘴指控民進黨政府安排官員為疫苗第二順位施打對象，但是疫苗接種對象七個順序類別，第一是醫事人員，第二是防疫人員，裏面包含政府防疫工作人員，衛生單位、港口機場海關、警察、救災、救護等第一線工作人員。報導表示把各類別的第一線防疫工作人員簡化說成是政府安排高官優先施打疫苗，這樣說法是否恰當還有待檢驗。而台灣的「疫苗之亂」何時能結束也不得而知。









