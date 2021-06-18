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模擬米格機　美軍「假想敵」中隊曾買殲7訓練飛官

▲解放軍殲7戰機。（圖／中國大陸國防部）
▲解放軍殲7戰機。（圖／中國大陸國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-18 12:28:55｜2021-06-18 13:32:26

國防部昨（17）日證實7架次共機侵入我西南防空識別區，其中包括4架次殲7戰機。殲7為蘇聯MiG-21戰機的中國製版本，讓殲七/MiG-21這款冷戰時期出名的輕型戰機再度引發關注。為了訓練飛行員對抗米格機，美國空軍也曾經引進殲7戰機，成為美洲唯一使用殲7戰機的國家。

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越戰期間，美軍迷信視距外作戰，初期型F-4戰機並未裝配機砲，而美軍的空對空飛彈因為無法適應東南亞的潮濕氣候，加上當時飛彈電子技術不成熟，缺乏機砲的F-4戰機面對纏鬥性能優異的MiG-21戰機吃足苦頭。印巴戰爭期間，印度空軍MiG-21也有擊落巴基斯坦F-104戰機的紀錄。由於親蘇聯的第三世界國家大量裝配MiG-21戰機，包括台灣、美國與北約組織空軍都曾將MiG-21視為頭號假想敵，成立假想敵中隊研擬應付之道。

1966年一架伊拉克空軍MiG-21戰機叛逃至以色列，美軍並將這架MiG-21買下來，訓練「假想敵中隊」的F-5E飛行員模擬MiG-21戰機性能，讓美軍找出對抗北越MiG-21戰機因應之道。

1980年代兩伊戰爭中，伊拉克空軍的MiG-21戰機曾多次擊敗伊朗的美製F-14，讓美國空軍萌生引進大批MiG-21戰機計畫。除了從印尼買到6架MiG-21外，由於當時正值中美蜜月期，美國向中國購買2個中隊的殲7戰機，一共30架。美軍將這批殲7納入「紅鷹中隊」（Red Eagles），漆成蘇聯戰機塗裝，美軍將這批從世界各地獲得的MiG-21/殲7戰機稱為YF-110戰機。

 「紅鷹中隊」為美軍操作米格機的祕密部隊，曾操作MiG-21/殲7與MiG-23等蘇系戰機，1988年因美蘇對抗減緩而解散。儘管如此，美軍飛行員仍獲得對抗米格機的豐富經驗，1991年波斯灣戰爭中，大舉擊落伊拉克的各式米格戰機。

 

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