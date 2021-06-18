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疫情有趨緩之勢？指揮中心要求地方重啟疫調匡接觸者

▲陳宗彥今（18）日上午記者會上表示，疫情有趨緩，希望地方政府回歸疫調。（圖／指揮中心提供）
▲陳宗彥今（18）日上午記者會上表示，疫情有趨緩，希望地方政府回歸疫調。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-18 11:34:26

指揮中心副指揮官陳宗彥今（18）日上午記者會上表示，雖然疫情有趨緩，但國內的社區傳播仍然存在，加強篩檢站設置有其必要，另外也希望地方政府回歸疫調，確認相關足跡與接觸者，提早發現個案、即早治療。

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陳宗彥報告今日全國防疫會議結論表示，因國內社區傳播仍存在，高風險地區縣市要持續辦理篩檢，雙北設置要考慮民眾方便就醫，加強轉診效率，針對弱勢族群、獨居長者要持續關懷。而最近天氣越來越炎熱，對於長者施打疫苗，盡量安排在地的診所或是注射站，也可以機動式服務，避免長者舟車勞頓。

而對於施打疫苗亂象，陳宗彥強調，指揮中心都會考量地方反應的各個職業風險狀況，未來再做調整，但目前依然是依照族群順序施打，也希望縣市政府回歸疫調，提早發現個案、即早治療。

陳宗彥也表示，載死亡相驗部分，哪些要行政相驗和司法相驗或做PCR檢測都有公告相關指引，而雙北地區猝死個案，一律要進行PCR檢測，相關費用由中央防疫費用支應。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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