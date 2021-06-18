手術前後抗凝血用藥安全要當心 確實做好醫療諮詢才放心

73歲楊先生因心房顫動的問題，長期服用抗凝血劑，後又因心臟瓣膜問題，於奇美醫學中心進行心臟瓣膜置換手術。因服用抗凝血劑會延長凝血時間，容易發生出血情況，但如停用抗凝血劑卻有可能造成栓塞風險。奇美醫學中心藥劑部提供楊先生衛教單列出手術日期及預計停用的藥物與停藥天數，並利用電話訪談提醒楊先生注意需要暫停的藥物品項及停藥天數，避開潛藏的風險。楊先生手術順利，術中無發生大出血的情形，術後藥劑部評估無出血風險後，建議回復使用抗凝血劑。楊先生術後一周即順利出院，後續於門診持續追蹤治療。





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奇美醫學中心藥劑部小組長李美娟表示，心房顫動疾病容易導致血液滯留於心臟內而產生血栓，可能造成缺血性腦中風甚至全身性栓塞。因此對於高栓塞風險的心房顫動病人，往往需要抗凝血劑來降低中風的發生率。然而抗凝血劑最常見的副作用就是出血，若服用藥物病人要進行外科手術就必須考慮停藥及手術後回復使用藥物的時機，而什麼時間停藥及回復使用藥物的時機，須達到團隊共識及個別化的策略。











醫療團隊手術前必須清楚與病人溝通，依照手術類型、栓塞風險、出血風險、抗凝血藥物種類及腎功能狀況進行評估，再決定是否需要停用抗凝血劑及需要停幾天藥物。手術後也需評估病人出血狀況和栓塞風險來決定抗凝血劑回復使用的時機。











李美娟提醒，民眾如有服用抗凝血劑的藥品，預計要手術、拔牙或是侵入性治療時，應主動於就醫時向醫師說明目前正在服用的抗凝血藥物種類，以免影響醫療結果。奇美醫學中心醫療團隊自110年04月09日起針對服用抗血栓藥物需手術的病人，藉由資訊系統的協助、藥師的整合、團隊的把關，讓病人了解服用藥物與手術風險的關係，確實依照建議執行停藥，讓醫師於術前掌握病人停藥及術後狀況，依評估結果即時回復藥物，目前這些病人(截至110年05月31日止，共有140位)於術後皆無明顯非預期性的大出血及相關的血栓事件發生。









