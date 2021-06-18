唐綺陽揭「這天之後」人禍盡出　自愛的人免擔心

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唐綺陽表示，木星論吉，能使人得情勢之助、貴人提攜、獲得意外好處，性格也跟著樂觀、自信，但壞處就會令人「過度樂觀、大膽、賭性而失策」，像太粗心以致出錯，覺得自己不會就不理禁令，或賭性堅強最後惹來倒賠等，都是輕率自大導致的受罪。
木星順行，唐綺陽形容就像沒監考官的考試，考驗我們有無「忍住、不要踰越」的自制力，而木星逆行就是答案揭曉、轉折來臨，換句話說就是「若過度了必出錯」，所以若有被質疑或不順之處，記得一定要馬上改進。
唐綺陽說，木星是推動社會改變的力量，之前的順行若是「天意使然」，逆行要凸顯的就是「人為致之」，之前出問題是天災，之後出問題就是人禍，所以，轉折點後的社會動盪，檢討重點將落在「人的思慮與決策」上，跟運氣無關了，「不能再怪運氣不好，自己惹的禍，只能自己擔了」！
文末，唐綺陽要一直以來都很自制的人不用擔心，因為木逆的「回顧、反省」會回饋你該獲得的榮耀與發揮，補發大大的獎狀、好處給你，「面對命運大洗牌，如果我們都想變得更好，就請好好自省，惜福、感恩吧」！（編輯：楊穎軒）
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