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唐綺陽揭「這天之後」人禍盡出　自愛的人免擔心

▲唐綺陽透露木星逆行時間點，以及其影響。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽透露木星逆行時間點，以及其影響。（圖／唐綺陽臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-18 12:06:21｜2021-06-18 12:14:23

近來本土疫情趨向平緩，人心也漸漸浮動，星座專家唐綺陽昨（17日）在臉書發文，提醒本週日（20日）木星正式逆行，雖然有機會喘口氣、思考下一步該怎麼走，但同時也是「過去是否自律的放榜」，所以不能再怪運氣不好，自己惹得禍，只能自己承擔。

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▲唐綺陽預言準確度高，有「國師」封號。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽預言準確度高，有「國師」封號。（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽表示，木星論吉，能使人得情勢之助、貴人提攜、獲得意外好處，性格也跟著樂觀、自信，但壞處就會令人「過度樂觀、大膽、賭性而失策」，像太粗心以致出錯，覺得自己不會就不理禁令，或賭性堅強最後惹來倒賠等，都是輕率自大導致的受罪。

木星順行，唐綺陽形容就像沒監考官的考試，考驗我們有無「忍住、不要踰越」的自制力，而木星逆行就是答案揭曉、轉折來臨，換句話說就是「若過度了必出錯」，所以若有被質疑或不順之處，記得一定要馬上改進。

唐綺陽說，木星是推動社會改變的力量，之前的順行若是「天意使然」，逆行要凸顯的就是「人為致之」，之前出問題是天災，之後出問題就是人禍，所以，轉折點後的社會動盪，檢討重點將落在「人的思慮與決策」上，跟運氣無關了，「不能再怪運氣不好，自己惹的禍，只能自己擔了」！

文末，唐綺陽要一直以來都很自制的人不用擔心，因為木逆的「回顧、反省」會回饋你該獲得的榮耀與發揮，補發大大的獎狀、好處給你，「面對命運大洗牌，如果我們都想變得更好，就請好好自省，惜福、感恩吧」！（編輯：楊穎軒）

▲木星逆行，唐綺陽要自律者不用擔心。（圖／唐綺陽臉書）
▲木星逆行，唐綺陽要自律者不用擔心。（圖／唐綺陽臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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