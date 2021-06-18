槓上BLACKPINK粉絲！黃明志悲劇下場曝光　爆氣狂譙

整天追BLACKPINK，只會DFK」，引起BLACKPINK粉絲的不滿，使該支MV遭下架，高達500萬點擊瞬間清空，讓黃明志爆氣，拍攝影片開嗆。

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黃明志的歌曲

整天追BLACKPINK，只會DFK」，沒想到因此引來軒然大波，讓該曲MV遭BLACKPINK粉絲檢舉，被迫下架。他因此拍攝影片爆氣開譙，劈頭就罵：「他們跟YouTube舉報說我污辱他們的偶像，要我尊重BLACKPINK、尊重女性。」

▲黃明志拍攝影片狂罵有著500萬點擊的MV因為遭檢舉而被迫下架。（圖／翻攝黃明志YouTube）

黃明志強調，他很喜歡BLACKPINK，同樣也很尊重她們，還在影片中跳了一段Lisa在綜藝節目中的舞蹈，澄清MV只是模仿富二代的生活、講話方式，與尊不尊重女性、BLACKPINK一點關係都沒有，「我真的不明白，你們幹嘛那麼生氣？」怒氣沖沖的他，以戲謔的方式講起韓文，還不斷呼喚Lisa，火藥味濃厚。而黃明志已經上傳了新版本的MV，修改過後的MV把歌詞

整天追BLACKPINK，只會DFK」，改成了「整天追Black Pimp，只會DFK」。

▲黃明志新版MV將歌詞改成了「Black Pimp」。（圖／翻攝黃明志YouTube）