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莫忘黎智英！謝金河談壹傳媒5人遭逮捕　直言未來不樂觀

▲財信傳媒董事長謝金河以「莫忘黎智英」為題，在臉書上寫下關於蘋果香港蘋果日報大樓5人被逮補的感受。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河以「莫忘黎智英」為題，在臉書上寫下關於蘋果香港蘋果日報大樓5人被逮補的感受。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-18 13:33:07｜2021-06-18 13:53:13

香港警方去（2020）年8月中旬，以涉嫌違反香港《國安法》罪名，逮補壹傳媒集團創辦人黎智英，17日又再動員百名警力搜索香港蘋果日報大樓，並逮捕5名內部人士，對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書上以「莫忘黎智英」為題，稱壹傳媒的未來恐怕不樂觀，且壹傳媒股價剩下0.29港元，已經是蚊子股了，市值也剩下7.64億港元。

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謝金河說，黎智英先生是去年8月被逮捕入獄，迄今已近10個月。這個月11日，美國共產主義受害基金會，把這個會最高榮譽奬「杜魯門—雷根自由奬章」頒給了黎智英，表彰他致力於香港民主自由，頑強反對共產主義及其他任何形式的暴政，以及不計任何代價，堅決為反抗中共獨裁統治而奮鬥。

謝金河認為，美國反共團體把這個獎頒給黎智英必有後座力，沒想到港府很快就出手了，這回坐鎭香港蘋果日報的最高層，從張劍虹以下，有5個人被逮捕，他預估壹傳媒的未來恐怕不樂觀。

謝金河指出，壹傳媒股票被停牌，黎智英被捕，壹傳媒股價剩下0.29港元，已經是蚊子股了，市值也剩下7.64億港元。今年壹傳媒要改選董監事，本來黎智英手握壹傳媒18.78億股，占71.26%股權，他有絕對控制權。但港版國安法43條認為黎智英勾結外國勢力，危害國家安全，他的名下財產被涷結，除非保安局長核可，而他卻在還沒有正式被定罪，財產已先被涷結，這是香港百年來私有財產制最大的衝擊。

▲壹傳媒被停牌，股價剩下0.29港元，謝金河稱已經是蚊子股了。（圖／取自謝金河臉書）
▲壹傳媒被停牌，股價剩下0.29港元，謝金河稱已經是蚊子股了。（圖／取自謝金河臉書）
謝金河表示，黎智英被禁止行使壹傳媒的投票權，這代表壹傳媒股東會之後，控制壹傳媒的老闆肯定換人，黎智英經營幾十年的壹傳媒也將成為過去式，雖然簽證會計師跳出來說，這違反自由市場機制，但已無力回天。

謝金河提及，未來任何人只要踩到國安法的紅線，例如在香港接受外國媒體訪問，就很可能會被冠上「勾結外國勢力」罪名，財產瞬間就會被涷結，這是香港百年來的最大變局。他也感嘆，過去幾年，在台灣經常跟黎先生一起吃飯喝酒聊天的老友們，現在必須看中國爸爸的臉色，大家都噤聲。

謝金河反稱台灣的企業家們經常對政府大小聲，他們都是以商逼政的馬前卒，他要大家想想，若有一天台灣的私有財產制不保，企業家們還有明天嗎？這也是他針對香港蘋果總部遭到搜捕內心最大的感受。

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