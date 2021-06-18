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死亡人數遭質疑「校正回歸」　陳時中解釋了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-18 15:27:56｜2021-06-18 15:54:12

近日有媒體報導，雙北的火化遺體數量大增，疑似與疫情有關。對此，中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥今（17）回應，國內已經進入老年化社會，根據雙北歷年來1至5月火化數據，2019年為1.78萬多具、去年為1.86多具，今年則是1.94萬具，數量每年增加，是與國內老年人口增加有關，成長幅度未有異常。

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今日指揮中心記者會上，有媒體提問稱，雙北1至15日的火化遺體數量，去叫年同期皆增加400餘具。對此，陳宗彥指出，根據統計，雙北2019年整年度火化遺體數量是4.2萬具，去年也約4.2萬具，今年數據僅統計1至5月，雖有成長，但漲幅與過去相比未有異常。

他也強調，每具遺體要火化，都須檢附死亡證明書；同時，戶政單位要進行除籍時，也要死亡證明書，因此國內死亡數據是相當清楚的。

另外，針對COVID-19死亡人數與實際死亡人數不符，遭質疑是「死亡校正回歸」。對此，指揮中心指揮官陳時中也強調，校正回歸並不是用在此，它是指檢驗程序有延遲，為了讓發病日、檢驗時間正確，所做的程序，是要讓疫情有更好的判斷，但確診的總數不會變化，並不是因為校正後總數就會降下來。

▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（18）日宣布新增187例本土個案，死亡個案數21例。（圖／NOWnews製作）
 

▲累計至18日，全台本土病例地理分佈一覽表。（圖／NOWnews製作）
▲累計至18日，全台本土病例地理分佈一覽表。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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