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痊癒仍有掉髮、睡眠障礙等症狀　新冠肺炎釀「腦後遺症」

▲日本專家針對中、重症患者進行觀察研究，發現3成以上患者都有出現後遺症。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本專家針對中、重症患者進行觀察研究，發現3成以上患者都有出現後遺症。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-18 13:53:41｜2021-06-18 13:56:13

感染新冠肺炎（COVID-19）以後，即使痊癒之後可能也無法恢復過往的生活。日本呼吸器學會與厚生勞動省針對感染新冠肺炎的後遺症進行調查，發現部分中、重症患者在痊癒之後，仍然會呼吸困難，甚至有部分的人出現了「掉髮」、「注意力下降」、「睡眠障礙」等腦部相關後遺症。

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日本呼吸器學會與厚生勞動省針對522名中、重症患者進行研究，發現其中有3成以上患者都有後遺症，除了感受到疲勞感、倦怠感之外，還出現了與呼吸系統無關聯的腦部後遺症，像是「掉髮」、「睡眠障礙」、「注意力低下」等症狀，狀況持續半年以上。

東京有一名60多歲男性去年3月確診感染新冠肺炎，並轉為重症送醫，住院將近半年才康復出院，但是後續生活仍然受到後遺症所苦，常常會有手腳麻痺的情況，出門更是要背著氧氣瓶，這名男子更感嘆「沒有氧氣瓶還真的不行」。

照和大學醫院腦神經科醫生二村明德指出，會出現與腦部相關後遺症，很有可能是因為病毒入侵體內之後，讓鼻子、喉嚨或肺部有發炎症狀，接著透過神經以及血液，讓腦部周圍也引起發炎。結果過度激化免疫系統，使腦部的機能下降，進而造成後遺症。

▲日本專家指出很可能是因為呼吸系統發炎，導致腦部周圍也出現發炎症狀，進而造成腦部相關後遺症。（圖／翻攝自ANN
▲日本專家指出很可能是因為呼吸系統發炎，導致腦部周圍也出現發炎症狀，進而造成腦部相關後遺症。（圖／翻攝自ANN News）
 

因為注意力或是記憶力下降，導致不少患者康復之後，要回復過往生活而感到不安。不僅在疫情持續延燒之際，醫院除了要救治患者，未來可能也得面臨康復者的後遺症治療問題。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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