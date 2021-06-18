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馬辦：樂見政府授權民間買疫苗　也應助民眾出國打疫苗

▲總統馬英九辦公室今（18）日呼籲，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍應雙管齊下，儘早達到台灣群體免疫目標，總統蔡英文與政府應正式宣佈，不禁止臺灣民眾到國外或大陸施打疫苗，必要時並提供協助。
▲總統馬英九辦公室今（18）日呼籲，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍應雙管齊下，儘早達到台灣群體免疫目標，總統蔡英文與政府應正式宣佈，不禁止臺灣民眾到國外或大陸施打疫苗，必要時並提供協助。

記者余祥／台北報導

2021-06-18 13:59:30｜2021-06-18 13:59:50

針對國內遲遲無法有充足的疫苗，新冠肺炎疫情仍嚴峻，前總統馬英九辦公室今（18）日呼籲，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍應雙管齊下，儘早達到台灣群體免疫目標，總統蔡英文與政府應正式宣佈，不禁止臺灣民眾到國外或大陸施打疫苗，必要時並提供協助。

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從今年5月初開始，台灣新冠疫情突然惡化，馬辦指出，進口的疫苗，遠遠趕不上需求。近月來雖有日本、美國捐贈我國共約兩百萬劑AZ疫苗，盛情可感，但畢竟杯水車薪，幫助有限。

馬辦表示，原來蔡總統所說7月可打國產的高端疫苗，也因二期試驗解盲後，預定採取的「疫苗橋接」方式以省略三期試驗，但美國疾管局（CDC）最近表示因為尚無科學根據可資依據辦理，而婉拒認證；歐洲醫藥署（EMA）與世衛組織（WHO）能否通過，風險極大。因此，除非我國在近期內能獲得足夠疫苗，以完成接種，否則要在年底前達到六成以上民眾打完第一劑，不易實現。

馬辦呼籲，在目前這種艱困環境下，要突破現狀，政府必須下大決心改弦更張，務實前進，應立即正式宣佈不禁止台灣民眾到國外或中國大陸施打疫苗，必要時並提供協助。赴美部分，應讓民眾自由前往。赴陸部分，建議先由陸委會與大陸國台辦聯繫，依據2010年12月21日雙方所簽訂、2011年6月26日生效的《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的第一條所定的第一個合作領域，就是「傳染病合作」。第二章「傳染病防治」有五個條文規定合作互助的內容。因此，開放打疫苗小三通，可請金門、連江縣政府協助衛福部與陸委會辦理。兩縣長即可與對岸福建台辦研商合作打疫苗細節，儘量做到快速、安全、可靠。

馬辦強調，兩岸小三通，是蔡英文總統2001年擔任陸委會主委時最重要的政績，直到今天，蔡總統仍然屢次強調。如今又到了兩岸的關鍵時刻，如果蔡總統同意小三通打疫苗，可以證明她願意把人民健康擺在兩岸爭端的前面，必將贏得兩岸人民的尊敬。

馬辦指出，這樣做，可以加速達成台灣群體免疫目標。換言之，不是消極等待他國捐贈或出售疫苗，而是主動出擊，創造成功機會。同時，兩岸共同防疫，亦可緩和目前雙方緊張關係，大陸也應停止軍機擾台，以展現合作善意。

至於國產疫苗，馬辦強調，應該繼續走完第三期試驗，獲得國內外認證後，再來量產，屆時民眾才會有信心。須知所有專家都認為，全球疫情未來也許會緩和，但不會消失，只會變種，可能年年都來，就像一般流感一樣。因此生產疫苗，要超前部署，不妨以明後年為目標；做得急，不如做得好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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