美媒：川普政府證據不足仍咬定實驗室外洩病毒論

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部分白宮、美國國家安全會議及國務院官員認為美國應進一步追打，因為他們希望歸咎中國隱匿疫情起源，然後主張病毒來自武漢一處研究危險蝙蝠病原的研究機構，並形容此舉為外交攻勢。官員們的說法是，此舉目的部分是為施壓中國允許美國與國際社會能進入武漢調查。
但在好幾個場合，當時的總統川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於公開談話時力倡爭議性的實驗室外洩論，尺度遠超過政府各部門間共商的論點。
包括3名當時直接參與疫源調查人士在內的5名前川普政府官員表示，政府蒐集到的證據不足以做出相關結論。當時相關人員已取得並檢閱暗示病毒恐源自武漢實驗室的檔案、報告及其他情報，但無法證明論點屬實。
這些人還說，當川普與蓬佩奧在聲明裡大談實驗室外洩論時，他們仍在考量支持病毒源出自然界的證據，然而終究沒法明確認定，到底是實驗室外洩還是源出自然界。
一名前國安高層官員談到川普與蓬佩奧時說：「我是真的不確定他們在講的（證據）到底是什麼，我們就是努力埋頭工作，查閱送到面前的證據。」
去年春天川普政府內部關於病毒起源的對話，包括電報與檔案所描述的白宮國安會主導的活動，凸顯出負責調查的相關單位缺乏共識，但層峰仍力推實驗室外洩論的程度。
當時高階官員對他們審查的證據重要性和意義存在分歧，尤其是實驗室外洩論的間接證據。然而白宮、國安會和國務院內部一群官員當時判定，美國已蒐集足夠的間接證據，可以在公開聲明指出武漢的實驗室是病毒來源，無視相關調查仍處無法得出結論的狀態。
一名知悉訊息操作活動的前川普政府官員說：「流行的假設是，病毒意外從武漢的實驗室逸出。這樣做一部分也是測試我們的理論，特別是對此有把握時…看看中方會有何反應。」
兩名川普政府的國務院高級官員表示，蓬佩奧當時相關談話超出了正常的政府論調，引發盟邦質疑究竟是什麼讓蓬佩奧得出病毒源自實驗室的結論。
去年2月，27名科學家在醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）的一封公開信裡說「來自多國的科學家已公開分析導致疫情的新型冠狀病毒基因組，得出新型冠狀病毒源於野生動物的壓倒性結論」，裡面還寫道「我們一致強烈譴責暗示COVID-19並非源於自然的陰謀理論」。
川普政府當時的國務院亞太助卿史達偉（DavidStilwell）回憶道：「我們那時都同意病毒源出實驗室的理論需考慮，但當所謂的專家2月在刺胳針的文章全然駁斥實驗室外洩論…我們也被嚇到。這很荒唐，也因此當時我們開始憂心科學界並不全然光明磊落。」
其他的前任高層官員告訴Politico，他們檢閱的所謂支持實驗室外洩論證據，只能證明外洩論似乎合理而非肯定。
兩名參與疫源調查的前國安官員表示，他們在去年春天還很擔心公開談論相關議題，因為當時美國仍在努力說服中國與國際社會合作調查疫源。但白宮、國安會與國務院裡一小撮人鼓動蓬佩奧與川普要「玩大一點」。
據知情相關對話的兩名消息人士透露，官員們相信，即便沒有能下定論的證據，美國仍應主打實驗室外洩論，藉談論武漢實驗室與支持外洩論的證據，攻擊北京當局處理疫情不當。
報導指出，美國的這波訊息操作，與當時國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、蓬佩奧、司法部長巴爾（Bill Barr）及聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）去年夏天一系列反中談話相吻合。
美國總統拜登今年5月下令情報圈加倍努力研究疫源，要求90天內提出報告。拜登政府有無從中國或其他地方取得新情資，以便能得出比川普政府更明確的結論，目前並不清楚。
去年曾在參議院情報委員會任職的前中央情報局（CIA）分析員哈定（Emily Harding）表示，她對公開宣布展開情治調查的作法感到憂心，因為恐危害到情資來源與處理作法。
哈定說：「情報圈真的喜歡暗地行事，若總統公開宣布要看報告，接下來會發生的事就是情報圈回去後折騰所有情資來源。通常你對想做的事不應打草驚蛇。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100618