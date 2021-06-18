獨／誰出征防疫女神? 名嘴、PTT掀論戰　賈永婕回應了

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賈永婕於13日凌晨在臉書上表示，已募捐到252台HFNC救命神器，因為募捐速度極快，意外引發網友質疑政府動作慢半拍，15日她在臉書上難過表示看到政論節目的批評，「是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了」，16日下午她開直播強調自己從頭到尾都是「順時中」。後陸續傳出名嘴指責賈永婕分裂台灣，也有人認為是傾綠人士所為，焦糖哥哥16日在臉書表示，自己與身邊的1450愛賈永婕都來不及，怎麼可能罵她？也在臉書留言處直接點名，「我剛看了中天節目，主持人就是在煽風點火製造對立，然後栽贓被綠營名嘴、側翼群起攻之。」
資深媒體人羅友志昨也在節目《新聞大白話》直言：「就是有周玉蔻這些人，她在講什麼分化什麼就是她啦。就是這種人，每次大家有想要好的事情出來，第一個想要打、先分裂大家的一定是周玉蔻，這麼多年了大家還看不清楚嗎？」
被點名的資深媒體人周玉蔻則火速在臉書鄭重聲明，「昨晚起就有人以共產黨手法，造謠挑撥台灣派與賈永婕的關係，編造所謂『綠營名嘴』罵賈永婕的假消息！還PO在PTT上，實在無恥、邪惡又可恨。這種系統性的操作，還出現在紅色媒體的網路節目上。PTT文已經截圖，今天將提起假訊息傷害本人專業形象的司法訴訟，絕不放過任何一個無事生非、造謠，破壞台灣團結的壞蛋！」
另有政論節目《國民大會》整理，14日疑似假帳號的網友罵：「賈永婕只會為防疫工作添亂。」之後17日焦糖哥哥、周玉蔻等人不斷要查明「凶手」是誰，PTT網友也發文反擊綠營人士，標題寫下：「這是綠營攻擊賈永婕的證據吧？」該篇貼文下，鄉民們紛紛留言討論：「 摳摳姐要吉什麼？」、「爛掉的是民進黨，硬要推給賈，真的是爛政」、「綠營就最愛網路鬥爭，在八卦版人身攻擊」、「共產黨整天攻擊台灣人」、「厲害了我的黨。」
不過事件延燒至今，賈永婕並未明確表明遭受哪位名嘴、政論節目的特定攻擊，她低調表示，只希望大家能把重點放在挺醫護、救台灣上，她也將持續進行每日送餐到各大醫院挺醫護的善行，希望風波就此打住。
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