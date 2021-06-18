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動力火車演唱會延期！加碼曝光喜訊

▲動力火車台北場演唱會宣布延期。（圖／華研國際提供）
▲動力火車台北場演唱會宣布延期。（圖／華研國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-18 21:00:00

動力火車4月推出全新專輯《都是因為愛》，同時宣布將舉辦「都是因為愛」演唱會台北場。然而，目前疫情仍然嚴峻，配合政府防疫規範與建議，原定7月24日、25日的演出將延期至10月30日、31於原場地舉辦。雖然台北場演唱會延期，但他們也有喜訊要告訴粉絲，那就是高雄場演唱會將在年底舉行。

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正積極投入演唱會籌備會議的動力火車，先前因落實居家防疫而暫時緩下腳步，如今睽違4年的大型巡迴演出確定延期舉辦，兩人皆表示理解：「我們自己心情真的是五味雜陳，讓期待已久的歌迷多等3個月，覺得非常抱歉。不過疫情之下的第一要件，就是希望所有人都平安、健康。」

▲動力火車台北場演唱會宣布延期。（圖／華研國際提供）
▲▼動力火車將要在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖／華研國際提供）
▲動力火車推出新歌《我很好騙》。（圖／華研國際提供）
他們也不忘打趣說：「多了3個月時間背歌詞，屆時更不能漏氣忘詞啊！」並預告近期將進行線上直播，與歌迷互動。此外，值得期待的是，今（18）日他們也宣布「都是因為愛」演唱會高雄場將於12月11日在高雄巨蛋演出，預定8月28日開始售票。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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