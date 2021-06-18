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52歲何如芸身材超殺　網吐槽插花照「根本沒人看花」

▲何如芸分享插花照，不科學外貌吸睛。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸分享插花照，不科學外貌吸睛。（圖／何如芸臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-18 14:24:41｜2021-06-18 14:36:59

女星何如芸年過半百，仍維持極佳狀態，是演藝圈美魔女代表，本土疫情爆發後，她幾乎都宅在家防疫，不得已才會出門，昨（17日）PO出一組插花成果照，好身材立刻讓照片失焦，粉絲直呼：「應該沒人在看花...」

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▲▼52歲何如芸保養得宜。（圖／何如芸臉書）
▲52歲何如芸保養得宜，舉手投足風情萬種。（圖／何如芸臉書）
何如芸表示，出門順道到內湖花市買花，女店員跟她說，現在願意來買花的朋友，她都致上最深的敬意，讓何如芸相當感慨，「畢竟很多人生活不易，鮮花不是必需品，就被捨棄在採購名單之外，花農和花商真的也滿辛苦的。」

照片中，何如芸留微捲中長髮，略施薄妝，穿緞面細肩帶上衣，V字領口露出飽滿胸線，以及一顆美人痣，配上乳白色肌膚，性感與氣質兼具，網友看了大歎：「會想多看兩眼」、「人比花嬌」、「人比花更搶鏡頭」，見到有人說根本沒在看花，本人忍不住抗議：「我弄了快2小時耶！」

▲何如芸與花藝作品合影．好身材成焦點。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸與花藝作品合影．好身材成焦點。（圖／何如芸臉書）
居家防疫期間，何如芸滑手機、回訊息、與公司討論合約、插花、追劇、看書、讀聖經、禱告、聽音樂、唱歌、拍照、拍影片、做運動、煮飯、敷臉，還和兒子及朋友視訊聊天、坐在陽台看海發呆，幻想在關島度假，一看3小時，「還有像嬰兒一樣，想睡就睡...」生活過得愜意、充實。（編輯：楊穎軒）

▲何如芸分享的生活照，都藏有性感元素。（圖／何如芸臉書）
▲何如芸分享的生活照，藏有性感元素。（圖／何如芸臉書）
▲▼何如芸外出也遵守防疫，戴口罩，保持社交距離，不逗留太久。（圖／何如芸臉書）
▲▼何如芸外出也遵守防疫，戴口罩、保持社交距離、不逗留太久。（圖／何如芸臉書）
▲▼何如芸外出也遵守防疫，戴口罩，保持社交距離，不逗留太久。（圖／何如芸臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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