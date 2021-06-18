52歲何如芸身材超殺　網吐槽插花照「根本沒人看花」

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何如芸表示，出門順道到內湖花市買花，女店員跟她說，現在願意來買花的朋友，她都致上最深的敬意，讓何如芸相當感慨，「畢竟很多人生活不易，鮮花不是必需品，就被捨棄在採購名單之外，花農和花商真的也滿辛苦的。」
照片中，何如芸留微捲中長髮，略施薄妝，穿緞面細肩帶上衣，V字領口露出飽滿胸線，以及一顆美人痣，配上乳白色肌膚，性感與氣質兼具，網友看了大歎：「會想多看兩眼」、「人比花嬌」、「人比花更搶鏡頭」，見到有人說根本沒在看花，本人忍不住抗議：「我弄了快2小時耶！」
居家防疫期間，何如芸滑手機、回訊息、與公司討論合約、插花、追劇、看書、讀聖經、禱告、聽音樂、唱歌、拍照、拍影片、做運動、煮飯、敷臉，還和兒子及朋友視訊聊天、坐在陽台看海發呆，幻想在關島度假，一看3小時，「還有像嬰兒一樣，想睡就睡...」生活過得愜意、充實。（編輯：楊穎軒）
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