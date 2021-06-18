防疫優先！《吉卜力原版交響音樂會》延至12月14日舉辦
全台新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情自5月爆發，三級警戒延長至6月28日，不少演唱會紛紛取消與延期，《吉卜力原版交響音樂會》今（18日）也宣布，將延至12月14日舉行。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-18 14:30:33
受到新冠肺炎本土疫情的影響，不少縣市活動都取消或延後舉辦，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國的三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，境外人士不得入台灣旅遊、商演，故原定今年7月18日登台演唱的《吉卜力原版交響音樂會》與日方討論後將配合政府政策，確定延期到今年年底。
主辦單位「乙蝶文創」感謝吉卜力日方、參與聽眾、贊助單位、舞台演出單位、及所有合作廠商，對此活動的支持與鼓勵，因應疫情緊繃，配合中央疫情指揮中心，秉持「防疫優先，生活如常」原則，決定延期辦理。《吉卜力原版交響音樂會》將於12月14日晚間7點半在台北國際會議中心舉行，已購買票券的觀眾，可持原票入場，位置不變。
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