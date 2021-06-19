粉絲爸爸染疫去世　女星暖心關切打氣

Hit Fm聯播網自疫情升為三級後，改以空中連線歌手，同時也在IG直播，讓歌迷可以知道歌手近況。而17日主持人Bryan連線在上海的丁噹，丁噹在直播中還幫粉絲算塔羅牌，意外揭露粉絲的爸爸因染疫過世，她也暖心的給予對方加油打氣。

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▲丁噹（下）開直播分享居家防疫生活。（圖／Hit FM提供）

直播後，丁噹在臉書發文表示，「這是老天爺安排了我們的連線，這個疫情讓你痛失心愛的父親，承受如此巨大的傷痛。但老天安排了這個機會，讓大家可以替你加油打氣，點點不哭妳不孤單。」