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粉絲爸爸染疫去世　女星暖心關切打氣

▲丁噹幫粉絲算塔羅牌時，得知粉絲的爸爸在疫情期間去世，暖心給予對方打氣。（圖／Hit FM提供）
▲丁噹幫粉絲算塔羅牌時，得知粉絲的爸爸在疫情期間去世，暖心給予對方打氣。（圖／Hit FM提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-19 08:00:00｜2021-06-19 08:48:15

Hit Fm聯播網自疫情升為三級後，改以空中連線歌手，同時也在IG直播，讓歌迷可以知道歌手近況。而17日主持人Bryan連線在上海的丁噹，丁噹在直播中還幫粉絲算塔羅牌，意外揭露粉絲的爸爸因染疫過世，她也暖心的給予對方加油打氣。

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丁噹自爆在居家期間發展了新興趣，笑稱自己是被歌聲耽誤的塔羅牌師，透過塔羅牌，對於生活她有了不同的體悟。在IG直播時，丁噹還親自選出幸運的歌迷幫對方算塔羅牌，幸運的粉絲點點抽選的牌是「喜歡吸引喜歡」，如果渴望生命中得到更多的愛，就要成為更有慈愛心的人，丁噹建議點點敞開自己內在，就會發現愛。

▲丁噹開直播分享居家防疫生活。（圖／Hit
▲丁噹（下）開直播分享居家防疫生活。（圖／Hit FM提供）
丁噹也為點點抽了一張牌，「珍惜你愛的人」，打從內心深深地疼愛人是很重要的事情，沒想到點點聽到這句話，突然在直播時流淚，主持人跟丁噹關心她發生什麼事情，點點哽咽的說，父親在疫情期間去世了，讓丁噹很心疼，但丁噹鼓勵她要堅強下去，她相信父親的愛永遠在她身邊陪著她，丁噹也獻唱了師兄五月天的《天使》送給點點。

直播後，丁噹在臉書發文表示，「這是老天爺安排了我們的連線，這個疫情讓你痛失心愛的父親，承受如此巨大的傷痛。但老天安排了這個機會，讓大家可以替你加油打氣，點點不哭妳不孤單。」

▲丁噹開直播分享居家防疫生活。（圖／Hit
▲丁噹（下）線上幫粉絲算塔羅牌，竟不小心逼哭粉絲。（圖／Hit FM提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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