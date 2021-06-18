日本政府防疫專家會長領銜　籲東奧採無觀眾比賽

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日本放送協會（NHK）報導，尾身茂今天正式向東奧組委會與日本政府遞交防疫專家的建議案，指出東京奧運採用無觀眾閉門比賽的傳染風險最小。
建議案也提到，即使開放觀眾，人數上限也應比現行規定更嚴格；為避免人潮跨地域移動、降低接觸機會，應僅限住在比賽場館當地的民眾入場觀看；若有疫情擴大跡象，應立即變更為無觀眾比賽等。
此外，奧運的規模與關注度與一般運動競賽不同，舉辦期間適逢暑假與中元節等假期，全國各地的人潮與接觸機會大增，可能造成疫情擴大與醫療資源緊迫的風險。
尾身受訪時表示，東京奧運可能會造成疫情擴大，希望採取不會造成醫療緊迫的作法。因此專家在建議案中提出可能有哪些風險，以及該如何因應等。
橋本聖子說，鑒於建議案的內容，希望進行相關討論以舉辦安心安全的奧運。下週將與日本政府、國際奧林匹克委員會（IOC）等單位舉行五方會談，決定觀眾人數上限。
日本政府的防疫措施規定，解除緊急事態宣言與防止蔓延等重點措施的地區，舉辦體育競賽等大型活動的人數上限為1萬人。
日本首相菅義偉昨天說，東奧與帕運的觀眾人數上限，基本上是基於這項規定來決定。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100618