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日本政府防疫專家會長領銜　籲東奧採無觀眾比賽

▲日本政府的武漢肺炎對策分科會會長尾身茂等傳染病專家，今天向東京奧運暨帕運組織委員會與經濟再生大臣西村康稔遞交建議案，呼籲東京奧運應採無觀眾比賽，以降低染疫風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府的武漢肺炎對策分科會會長尾身茂等傳染病專家，今天向東京奧運暨帕運組織委員會與經濟再生大臣西村康稔遞交建議案，呼籲東京奧運應採無觀眾比賽，以降低染疫風險。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-18 14:47:49

（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府的武漢肺炎對策分科會會長尾身茂等傳染病專家，今天向東京奧運暨帕運組織委員會與經濟再生大臣西村康稔遞交建議案，呼籲東京奧運應採無觀眾比賽，以降低染疫風險。

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日本政府昨天宣布東京都等9地如期在本月20日解除因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的緊急事態宣言，外傳日本政府正協調東京奧運與帕運現場觀眾人數上限為1萬人；組委會主席橋本聖子昨天受訪時也說，考慮將東京奧運入場觀眾上限定在1萬人。

日本放送協會（NHK）報導，尾身茂今天正式向東奧組委會與日本政府遞交防疫專家的建議案，指出東京奧運採用無觀眾閉門比賽的傳染風險最小。

建議案也提到，即使開放觀眾，人數上限也應比現行規定更嚴格；為避免人潮跨地域移動、降低接觸機會，應僅限住在比賽場館當地的民眾入場觀看；若有疫情擴大跡象，應立即變更為無觀眾比賽等。

此外，奧運的規模與關注度與一般運動競賽不同，舉辦期間適逢暑假與中元節等假期，全國各地的人潮與接觸機會大增，可能造成疫情擴大與醫療資源緊迫的風險。

尾身受訪時表示，東京奧運可能會造成疫情擴大，希望採取不會造成醫療緊迫的作法。因此專家在建議案中提出可能有哪些風險，以及該如何因應等。

橋本聖子說，鑒於建議案的內容，希望進行相關討論以舉辦安心安全的奧運。下週將與日本政府、國際奧林匹克委員會（IOC）等單位舉行五方會談，決定觀眾人數上限。

日本政府的防疫措施規定，解除緊急事態宣言與防止蔓延等重點措施的地區，舉辦體育競賽等大型活動的人數上限為1萬人。

日本首相菅義偉昨天說，東奧與帕運的觀眾人數上限，基本上是基於這項規定來決定。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100618

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